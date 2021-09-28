人民网曼谷9月28日电 （记者刘慧）9月28日，中国驻马来西亚大使馆举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会。马来西亚外交部长赛夫丁作为马方主宾代表出席，马总理对华特使张庆信等高层政要、政党领袖、社会各界友人、华人华侨、在马中资企业和中国留学生代表等在线观礼，共庆佳节。

中国驻马来西亚大使欧阳玉靖在致辞中表示，2021年是具有里程碑意义的重要一年。这一年，中国共产党迎来百年华诞。百年来，中国共产党团结带领全国各族人民不懈奋斗，全面建成了小康社会，正向着全面建设社会主义现代化强国的目标迈进。这一年，中国完成绝对贫困人口归零。中国现行标准下农村贫困人口全部脱贫，创造了全球减贫治理的中国样本，书写了人类进步事业的宏伟史诗。这一年，中国为全球抗疫合作积极贡献力量。中国已向全球100多个国家和“新冠疫苗实施计划”提供了超过12.5亿剂疫苗和原液，并计划年内提供疫苗总数达20亿剂。中国将继续同世界各国开展疫苗合作，共建人类卫生健康共同体。

欧阳玉靖大使指出，中马两国世代友好。自建交以来，两国政治互信不断加深，经贸合作稳中有进，人文往来日益紧密，人民友谊不断升华。当前，两国正并肩走在携手抗疫、复苏经济、实现国家繁荣的新征途上。科兴、康希诺、国药等中国疫苗陆续运抵马来西亚，迄已到货近3600万剂，为马抗疫提供重要助力。今年上半年，中马双边贸易额达817.9亿美元，同比增长43.9%。中国企业对马非金融类直接投资8亿美元，同比增长76.3%。中方愿与马方齐心协力，高质量共建“一带一路”，深化疫苗、经贸、投资、文旅、教育等各领域务实合作，深挖数字经济、电子商务、高新科技、网络安全等新兴领域合作潜力，实现互利双赢和共同发展，为两国关系谱写更加辉煌的篇章。

马来西亚外交部长赛夫丁代表马方向中国政府和人民致以热烈祝贺和良好祝愿。他表示，马中友谊源远流长，历久弥坚。两国关系正处于历史最好时期。正如中国谚语“患难见真情”所说，马中在共同抗疫过程中相互驰援，友谊更加牢固。中国连续12年成为马最大贸易伙伴，连续5年成为马制造业最大投资来源国，双方互利合作成果丰硕，惠及两国人民。他重申，马方愿继续同中方推进“一带一路”建设，加强各领域合作，推动马中关系再上新台阶。

招待会上还播放了展现中国自然风光、历史人文、经济建设、社会发展等内容的短片《美丽中国》。与会嘉宾及网友踊跃留言，祝福中国国泰民安、中马友谊地久天长。

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