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美国借网络安全议题挑拨国际关系伎俩当休矣

2021年09月28日19:46 | 来源：环球网
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近日，美国网络安全公司“Recorded Future”发布报告称，出版《印度时报》的时报集团、印度中央邦警察局以及拥有国民身份识别数据库的印度唯一身份标识管理局（UIDAI）遭到网络攻击。报告诬称，实施攻击的组织“与中国相关”。与以前在网络安全方面对中国的抹黑一样，美国此次抛出的论调依然不堪一击。

首先，“Recorded Future”指黑客使用恶意软件“Winnti”进行攻击，而该软件在全球互联网上至少已存在8年时间，早已被各种黑客滥用，至今未有可靠证据能够证明其由任何一个特定组织或个人开发。有研究显示，中国国内建筑、游戏等行业的一些企业和机构也曾被黑客使用该软件进行攻击。美国企业仅凭发现该软件的蛛丝马迹，就强行将其背后组织与中国关联，是十分无理的妄断。

其次，美国企业先入为主地将事件与中国关联，再寻找所谓理由进行“印证”，诸如“《印度时报》经常报道中印关系紧张”“印度中央邦曾呼吁抵制中国产品”等。一方面，中印关系议题完全有可能被他人刻意利用并栽赃中国；另一方面，美国这种有罪推定的主观臆断与理应依靠严密证据链条驱动的网络安全调查主旨完全背离，在逻辑上无法立足。

值得玩味的是，美国《连线》杂志曾曝光美国中央情报局（CIA）背景的投资公司“In-Q-Tel”对“Recorded Future”公司进行投资，代价之一是该公司为中央情报局开展情报搜集工作。在此背景下，这家公司近期对中国发难，颇有“收钱办事”的意味，造谣动机十分明显，根本不值得信任。

从近段时间美国的丑陋表现来看，其在网络安全议题上的对华行动呈现出“大举围攻与小股骚扰相结合”的特点，目的无非是通过频繁制造事端，在国际舆论场持续聒噪，妖魔化中国网络安全能力，破坏中国与其他国家的合作，以实现其在网络安全空间的霸权，而这种伎俩正在被越来越多的国家识破和唾弃。

中国和印度比邻而居，都是具有悠久文明的东方大国，中印关系发展应由中印两国合力推动。美国借网络安全议题挑拨离间中印关系，企图借“拱火”谋取政治利益，注定只会是徒劳一场。

(责编：于洋、杨牧)

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