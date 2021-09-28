亚太青年领导力与创新创业论坛现场。中华全国青年联合会供图

人民网北京9月28日电 （王禹蘅）9月28日下午，中华全国青年联合会和联合国开发计划署联合举办2021年亚太青年领导力与创新创业论坛，来自亚太地区12个国家的140余名中外青年代表通过线上和线下方式参加论坛。中华全国青年联合会副主席傅振邦，联合国秘书长青年特使贾亚特玛·维克拉玛纳亚克，联合国开发计划署亚太局青年和公民社会事务专家本尼艾姆·盖布瑞里发表视频致词。

论坛现场。中华全国青年联合会供图

傅振邦表示，亚太青年领导力与创新创业论坛已成功举办三届，为各国青年参与全球发展议程搭建了交流合作平台。他指出，青年既是和平与发展的受益者，也是重要的建设者。在人类发展和全球治理的核心议题上，青年的参与和创新至关重要。他向亚太地区的青年发出三点倡议，一是积极推动国际抗疫团结合作，二是积极投身绿色复苏和绿色转型，三是积极推进共同发展、包容发展。

贾亚特玛·维克拉玛纳亚克在致词中说，年轻人在积极地为气候变化等全球性问题创造解决方案。此次论坛为不同国家和地区的青年提供了与合作伙伴进行交流的机会。她表示，只有聚焦行动、共同努力，我们才能真正解决全球性挑战，创造可持续的未来。

本尼艾姆·盖布瑞里表示，青年人是亚太地区的现在和未来，是实现可持续发展目标和应对当今世界挑战的核心力量。论坛给青年人提供了支持，希望青年人能够志存高远、勇于承担责任、保持创新精神，应对全球性挑战。

来自中国、孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、尼泊尔等国的优秀青年代表围绕疫苗国际合作、环境保护、社会公益、乡村振兴、科技创新等领域，在论坛上分享了各自的创新创业故事，展望了交流合作愿景。

4名中外嘉宾围绕青年助力可持续发展的模式和潜力进行探讨，为青年成长发展提出建议。

4名中外嘉宾为青年成长发展提出建议。中华全国青年联合会供图

此次论坛是纪念我国恢复联合国合法席位50周年系列活动之一，由中华全国青年联合会、联合国开发计划署主办，中国青年报社、广州市青年联合会、KAB全国推广办公室承办。论坛旨在倡导亚太各国青年树立多边主义理念，助力全球发展、应对共同挑战，为构建亚太命运共同体、人类命运共同体贡献青春力量。

(责编：于洋、刘慧)