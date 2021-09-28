人民网东京9月28日电 （记者岳林炜）在中华人民共和国72周年华诞到来之际，驻日本大使孔铉佑面向日本各界友人发表视频贺辞，对长期以来关心、支持中国发展和中日关系改善的日本各界朋友们致以诚挚问候和衷心感谢，并介绍中国最新形势。

孔铉佑大使表示，72年前，中华人民共和国成立，我们向世界庄严宣告，旧中国一盘散沙的局面彻底结束，中国人民从此站起来了。72年后的今天，我们再次向世界庄严宣告，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程！

孔铉佑大使表示，在这个举世瞩目的成就背后，是中国全国各族人民在中国共产党的正确领导下，为中国特色社会主义事业接续奋斗的辉煌历程。今年是“十四五”开局之年，中国立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，引领经济稳中向好，推动高质量发展取得新成效。今年上半年，中国经济同比增长12.7%，继续位居世界前列。农村居民人均可支配收入实际增长14.1%，城乡居民收入相对差距继续缩小。民生改善持续提升，教育、医疗等改革取得新进展，人民群众有了更多的获得感和幸福感。中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上迈出了稳健而坚实的步伐。

孔铉佑大使表示，今年在世界历史上也是不寻常的年份。百年变局和世纪疫情相互交织，各种风险挑战叠加共振，人类比以往任何时候更需要团结合作。中国秉持和平、发展、公平、正义、民主、自由的人类共同价值，致力于推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，为维护全球稳定和发展作出了贡献。中国提出共建“一带一路”倡议8年来，遍布欧亚大陆的经济通道和港湾建设稳步推进，不断给沿线国家创造机遇，带来希望。面对新冠疫情，中国提出构建人类卫生健康共同体倡议，向34个国家派遣37批抗疫医疗专家组，向100多个国家和“新冠疫苗实施计划”提供超过11亿剂疫苗和原液，计划年内提供疫苗总数达到20亿剂，为构建全球“免疫屏障”不断注入中国动力。中国将始终秉持为天下谋大同的情怀，坚持全人类共同价值，继续做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为全球抗击疫情，实现可持续经济复苏作出应有贡献，为人类和平与发展的崇高事业不懈奋斗。

孔铉佑大使表示，中日两国作为本地区和世界重要国家，共同肩负着维护世界和平与发展的重要责任。当前中日关系面临复杂局面，但中方重视对日关系、致力于推动两国关系长期健康稳定发展的基本立场没有改变。明年将迎来中日邦交正常化50周年。我们在回顾两国老一辈领导人和有识之士推动中日恢复邦交和发展友好关系重要历史功绩的同时，要重温中日邦交正常化初心，从中日关系50年发展历程中汲取经验和力量，坚定和平共处、世代友好的信念，坚持相互尊重、求同存异的精神，妥善管控矛盾分歧，不断扩大积极因素，推动中日关系朝着下一个50年扬帆启航，行稳致远。

孔铉佑大使表示，刚刚过去的夏天，东京奥运会和残奥会在日本举办，各国选手在赛场上奋力拼搏的身影给很多人带来了希望和感动，也为各国人民抗击疫情增添了信心和勇气。明年初北京将举行冬奥会和冬残奥会，中方有信心、有能力为世界奉献一场简约、安全、精彩的冬奥会。我们期待与包括日本在内的各国冰雪运动健儿相约北京，也期待中日两国以相继举办奥运为契机，加强两国体育、文化和青少年等领域交流，拉紧友谊纽带，筑牢友好根基，书写更多美好佳话。中方愿与日本各界人士共同为此作出努力。

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