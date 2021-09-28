中国共产党百年发展暨中越两党治党治国经验交流专题研讨会在线举行 陈希作主旨报告
2021年09月28日18:44 | 来源：新华网
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新华社北京9月28日电（记者马卓言）9月28日，由中共中央对外联络部、中央党校（国家行政学院）与越共中央对外部、胡志明国家政治学院联合举办的“中国共产党百年发展暨中越两党治党治国经验交流”专题研讨会在线举行。中共中央政治局委员、中央党校（国家行政学院）校长（院长）陈希通过视频方式出席并作主旨报告。
陈希指出，中国共产党成立100年来，团结带领中国人民为争取民族独立、人民解放和实现国家富强、人民幸福而不懈奋斗，书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。中共十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，以习近平同志为核心的党中央统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持科学理论指导，坚持完善制度，坚持自我革命，团结带领人民战胜一系列重大风险挑战，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。
陈希表示，中方愿同越南同志继续保持相互学习、相互借鉴、相互支持的好传统，发挥党际交往特殊优势，深化治党治国经验交流互鉴，为两党两国关系和社会主义事业发展作出新贡献。
越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长、中央理论委员会主席阮春胜以视频方式作主旨报告。中越双方约200位代表参加。
(责编：郝江震、岳弘彬)
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