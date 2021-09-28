驻西班牙大使吴海涛视频致辞。中国驻西班牙使馆供图

人民网马德里9月28日电 （记者陈晓航、姜波）为隆重庆祝中华人民共和国成立72周年，中国驻西班牙大使馆于9月28日举行线上庆祝活动。驻西班牙大使吴海涛、西班牙外交部外交和全球事务国务秘书莫雷诺分别通过视频致贺词。

吴海涛大使在致辞中首先代表中国驻西班牙大使馆，向祖国和人民致以衷心祝福，向长期关心支持中国发展和中西友好合作的各界朋友表示诚挚感谢，并向在西班牙华侨华人、留学生和中资机构员工送上节日问候。

吴海涛大使表示，2021年是中国共产党百年华诞。在中国共产党带领下，中国全面建成小康社会，摆脱绝对贫困，已成为全球第二大经济体、第一大货物贸易国、第一大外资吸收国，对世界增长的贡献率连续15年位居各国之首。“一带一路”倡议吸引141个国家和32个国际组织加入，构建起全球最大合作平台。中国坚持走生态优先、绿色低碳的发展道路，坚持独立自主的和平外交政策，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序和以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。中国在统筹疫情防控和经济社会发展的同时，担当尽责，与国际社会开展全方位合作，积极为全球抗疫做贡献。

吴海涛大使表示，当前，百年变局与世纪疫情相互交织，国际社会比以往任何时候都更加需要联手应对。中国将继续积极参与国际抗疫合作，促进疫苗可及性和可负担性，反对疫情政治化。中国将继续实施互利共赢的开放战略，推进全球贸易和投资自由化便利化，维护全球产业链供应链开放、安全和稳定，为世界经济复苏和增长注入更多动力。中国将继续秉持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，全面落实联合国2030年可持续发展议程。中国将继续践行真正的多边主义，践行和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值观，推动构建人类命运共同体。中国将继续坚决维护国家主权、安全和发展利益，反对任何外部势力干涉中国内政，坚定捍卫国家利益和民族尊严。

莫雷诺国务秘书在致辞中表示，值此中华人民共和国国庆之际，我谨向全体旅西华侨华人、中国驻西班牙大使和使馆全体人员表示祝贺。当前西中关系发展良好，2023年是西中建交50周年，进一步推动双边关系发展恰逢其时。西班牙视中国为最重要的贸易伙伴之一，双边经贸关系克服疫情影响，显示出强劲韧性。西班牙基础设施、新能源、农产品等关键领域的优势企业在满足中国经济发展新需求方面展现强大潜力。旅西华人华侨、在华西班牙人及两国民间团体为促进西中相互了解、增进人员往来作出积极贡献。尽管面临疫情的共同挑战，但我们相信西中丰富多彩的交流合作将很快恢复常态。致辞最后，莫雷诺国务秘书再次对中华人民共和国国庆表达最美好祝福。

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