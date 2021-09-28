新华社圣地亚哥9月27日电（记者尹南 张笑然）智利总统皮涅拉27日发表视频讲话说，考虑到智利目前新冠疫情缓解，去年3月19日起实施的灾难紧急状态今年9月30日到期后将不再延长。

皮涅拉在讲话中说，灾难紧急状态为政府提供了封城、宵禁等更多政策依据来应对疫情。最近三个月以来，新冠疫苗大规模接种等一系列公共政策的实施以及民众的配合使得智利疫情趋向缓和，为减少人员流动限制，恢复就业，实现社会更好运转，不再延长灾难紧急状态。

皮涅拉提醒民众，疫情并没有结束，新措施意味着更多的行动自由，也意味着更大的责任，民众仍需继续做好个人防护。

智利卫生部27日宣布更新防疫措施，新措施不再限制举办各类活动，但会根据各地疫情严重程度规定不同的参与人数上限；从11月1日起，限制12岁以上未完成新冠疫苗全程接种者乘坐公共交通工具进行城际旅行。

官方数据显示，截至26日21时，智利过去24小时新增新冠确诊病例640例，累计确诊1652364例；新增死亡病例5例，累计死亡37445例。在重症监护病房接受治疗的新冠病人人数近来降至去年4月疫情初期的水平。

截至目前，智利全国1900万人口中有1340万人完成了新冠疫苗全程接种。9月27日起，智利6岁至11岁儿童开始大规模在校内接种中国科兴新冠疫苗。

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