人民网约翰内斯堡9月28日电 （记者王磊）9月27日是“孔子学院日”，也是“世界旅游日”。南非当地时间9月27日上午，南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂与南非国家旅游部合作的2021年“中文+南非导游”培训项目顺利开班。

2021年南非国家旅游部导游汉语培训项目是该孔子课堂承接的第五期培训，于9月27日至11月6日举办，将持续六个星期，每周一至周六全天候学习。南非旅游部从自由州省、北开普省、西北省挑选的16名导游学员（9男7女）在阿哈科帕农酒店及会议中心参加由南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂负责的“中文+南非导游”定制化培训。

南非旅游部旅游指导处主任乌维什尼·皮莱、中国驻南非大使馆文化参赞周勇及中国中心孔子课堂的中外方院长为开班仪式致贺辞。

皮莱在致辞中表示，中国南非合作关系中重要的合作领域是旅游业，希望通过类似培训项目为南非增加中国游客，提高当地的旅游服务水平。

周勇通过视频表示，语言和文化培训将为南非旅游业的复苏创造更多有利条件，是受当地旅游业欢迎的最实用的措施之一。

此次培训采用线上授课和线下户外实践活动相结合的模式。中国中心孔子课堂中方院长戴文红简要介绍了培训的理论与实践安排、学生表现评估要求、HSK考试及结业证书颁发等相关内容。开班仪式上，学员们惊喜地收到了印有自己中英文名的胸牌，并了解中国概况。

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