图为两批分队正在就整体工作交接进行沟通交流。彭毅摄

人民网约翰内斯堡9月27日电 （闫韫明、彭毅、李晓龙、乔岩、杨淋胜）当地时间9月27日下午，刚果（金）南基伍省布卡武市基伍湖畔的联刚稳定特派团中国二级医院，我24、25批赴刚果（金）维和医疗分队隆重举行“第二十四次轮换交接仪式”。此次轮换交接，标志着第25批赴刚果（金）维和部队全面开始履行刚果（金）地区维和使命。

中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队队长张珉表示，维和一年以来，分队官兵们克服种种困难，积极开展医疗救治和人道主义救助，圆满完成了各项任务，得到各方好评，擦亮了“中国名片”。轮换归建后，他们将进一步总结梳理成果，推广普及维和实践中的好经验好做法，继续在新时代强军征程上砥砺奋进。

即将履行任务的中国第25批赴刚果（金）维和医疗分队队长颜碧玉在交接仪式上表示，接过维和接力棒，就接过了维护世界和平的神圣使命。他们将学习和借鉴以前分队好的经验和做法，再接再厉，再创佳绩。

据了解，我第25批赴刚果（金）维和医疗分队第一梯队官兵和轮换指导组成员44人于9月12日抵达刚果（金）布卡武市的“中国半岛”营区，按照疫情防控要求进行了半个月的封闭医学观察隔离。隔离结束后，维和医疗分队官兵在两天时间里除先后完成各类装备物资、指挥权限、事务程序、救治任务等30余项专业内容交接外，还对梳理总结出的应对新冠方案预案、接诊流程进行了细致深入地交接。为做好此次轮换交接工作，军委联合参谋部维和事务中心、西部战区、西部战区总医院和西藏军区机关派出联合交接指导组赶赴刚果（金）维和任务区。全程跟踪指导，深入医疗区、生活区现地勘察实地调研，通过听取汇报、组织座谈和个别谈心等方式了解掌握维和部队目前存在的实际困难，并给出了针对性意见和建议。

维和部队交接指导组组长蒲斌告诉记者，维和队伍在轮换，但使命仍在延续。这次轮换交接，既交任务装备，还交问题情况，更交接了维和一线新冠疫情防疫经验做法，确保了轮换交接工作圆满完成，为下批维和部队更好履行好使命打下了坚实基础。

一年以来，第24批赴刚果（金）维和医疗分队在全球新冠疫情肆虐的情况下坚守岗位，克服重重困难，不仅顺利完成任务，还确保了自身人员零伤亡、装备无损失，赢得联刚团、当地政府和中国大使馆的高度认可。截至目前，分队累计接诊患者600余人次，执行空运后送任务20余次，手术230余台，医疗保障零投诉。今年7月，43名维和官兵全部被授予联合国“和平荣誉勋章”。根据计划安排，第24批赴刚果（金）维和医疗分队将于本月30日启程回国，第25批第二梯队将同期全部抵达任务区，至此两批部队人员轮换将全部结束。

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