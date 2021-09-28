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摩洛哥：议会中女性代表比例上升到24%

2021年09月28日14:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 摩洛哥9月举行的议会选举中，女性代表大幅上升，由上届的20.5%增加到本届的24.3%。

《中东报》28日报道说，摩洛哥内政部在其网站公布的本月8日进行的议会选举统计数据显示，女性代表比例明显上升：由上届（2016年—2021年）的20.5%上升到新一届的24.3%。在地方议会选举中，女性代表也由上届的21.18%上升到现在的26.64%。

报道说，2002年，为保证妇女在议会的代表性，摩洛哥政府在选举中对妇女有专门的规定，为女性分配了30个席位，2011年又将女性席位由30个增加到60个。在此次选举中分配给女性的席位增到90个。

根据摩洛哥内政部公布的数据，新一届议会成员中45—55岁年龄段占33.92%，35—45岁年龄段占18.23%；35岁以下年轻人占比为8.35%。在教育水平方面，66.33%的新议员接受过高等教育，受过中等教育的议员比例为27.59%，具有初等教育水平的议员比例为5.32%。（安国章）

(责编：高歌、常红)

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