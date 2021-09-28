人民网莫斯科9月27日电 （记者荣翌）为庆祝中国共产党成立100周年，9月27日，中国共产党第六次全国代表大会会址VR云展览馆在中俄两国各大网络平台正式同步上线。观众足不出户便可360度全方位参观迄今为止中国在海外唯一的关于中共党史的常设展览馆。

通过移动端、电脑端等平台进入线上展厅，点击交互式多媒体设备，《中共六大纪事》的影像资料自动播放。轻触展柜，泛黄的历史文献近在眼前。跟随展览引导拾级而上，来到复原后的中共六大会场，身临其境感受革命先辈的奋斗故事。步入会场外阳台，还能观赏莫斯科郊外的宜人风光。中共六大会址VR云展览馆采用中俄文双语展示，运用虚拟现实（VR）全景技术，打造沉浸式“云展厅”，全方位、立体化地还原中共六大会址建筑的历史风貌及展馆周边景观，展陈大量珍贵的历史照片和档案文献，生动再现中共六大召开前后的历史画卷。

展览内容分为“中共六大召开前的形势”“中共六大的筹备与召开”“中共六大之后革命运动的发展”“中俄关系新发展”等部分。为丰富观展体验，云展览馆还特别设置了互动环节：在云观展过程中，参观者跟随指引找到并答对隐藏在展陈中的七道题目，即可获得一张专属证书。

中共六大是中国共产党历史上唯一一次在境外召开的全国代表大会，具有重大历史意义。2016年，在中俄两国元首的关怀下，在两国政府的共同努力和密切协作下，中共六大会址常设展馆在位于莫斯科郊外五一村会址旧址基础上修复建成并正式对外开放。

中共六大会址VR云展览馆由中央广播电视总台CGTN联合中国驻俄罗斯大使馆、中共六大会址常设展览馆共同推出。

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