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中国代表团举行活动庆祝中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年

2021年09月28日13:21 | 来源：新华网
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　　新华社纽约9月27日电　中国常驻联合国代表团27日举办线上活动，庆祝中华人民共和国成立72周年暨恢复联合国合法席位50周年。第76届联大主席沙希德、联合国高级官员、100多个国家常驻联合国代表和高级外交官、各国驻纽约记者和各界友好人士等共200多人通过视频连线方式参加庆祝活动。

　　中国常驻联合国代表张军向所有关心、支持中国发展和现代化建设的国际友人致谢。他表示，50年前，中华人民共和国恢复联合国合法席位，这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，是《联合国宪章》宗旨和原则的胜利。50年来，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，为捍卫人类发展进步的共同利益担当尽责。

　　沙希德在致辞中说，中国是伟大的国家，取得了非凡成就。中国作为安理会常任理事国，是捍卫多边主义的重要力量，为促进联合国发展和国际社会进步作出巨大贡献。

　　俄罗斯常驻联合国代表涅边贾表示，中华人民共和国恢复联合国合法席位增强了联合国的代表性，是《联合国宪章》精神得到落实的体现。50年来，中国作为安理会常任理事国，建设性参与国际和地区热点问题解决，为促进世界和平与发展发挥了重要作用。

　　巴基斯坦常驻联合国代表阿克拉姆回忆了50年前在联合国大会厅亲眼见证第2758号决议通过的历史性时刻。他表示，中华人民共和国成立72年来，取得了可以载入史册的发展成就，为发展中国家树立了榜样。

　　英国、爱尔兰、南非、埃及、津巴布韦、阿联酋、古巴、泰国、新加坡、墨西哥等国常驻联合国代表发表致辞，高度评价中国取得的发展成就，肯定中国在维和、减贫、气候变化等领域对联合国事业作出的重要贡献，普遍表示愿同中国加强多双边合作，期待中国为推动联合国事业发展、应对全球性挑战发挥更大作用。

　　与会嘉宾还共同观看视频，回顾了中华人民共和国恢复联合国合法席位50年来同联合国合作的历程和取得的丰硕成果。活动中还播放了联合国和平使者、著名钢琴家郎朗演奏的中国乐曲《茉莉花》。

(责编：燕勐、崔越)

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