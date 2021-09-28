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第76届联大一般性辩论闭幕

2021年09月28日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月27日电（记者王建刚 尚绪谦）第76届联合国大会一般性辩论27日在纽约联合国总部落下帷幕。加强团结、付诸行动、共同应对新冠疫情和气候危机等人类共同面临的重大威胁与挑战，成为各国领导人共同诉求。

　　第76届联大主席沙希德在闭幕式上说，各国领导人和高级代表在过去一周讨论了诸多问题，但实现从疫情中复苏和加快疫苗获得步伐、应对气候变化威胁、警惕不作为的危险、争取《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会取得成功、关注和平和安全以及局势不稳定的风险等问题在发言中“反复出现”。

　　沙希德说，所有问题都非常重要，充分凸显了当今世界的共同关切。现在是我们和联合国系统采取行动应对这些诉求的时候了。我们要把每个挑战都转化成机会，加强多边主义并取得成效。

　　沙希德说，第76届联大将就新冠疫情、气候和环境问题召开高级别会议，努力增强妇女和女孩的赋能，争取更多青年和民间组织的参与，力争办成一次积极进取和富有包容性的大会。

　　第76届联大一般性辩论21日在纽约联合国总部开幕，100位国家元首、52位政府首脑、3位副总统和34位部长通过现场或预先录制视频发言，就国际和地区重大关切发表看法并提出解决方案。

(责编：燕勐、崔越)

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