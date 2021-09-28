新华社伦敦9月27日电 综述：天然气价格暴涨 英国冬季或面临能源危机

新华社记者杨海若

近期全球范围内天然气价格大幅上涨，不但导致英国多家天然气公司破产，也引发英国食品行业的供应问题。业内人士担心，如果天然气紧缺状况得不到改善，英国冬季能源供应将面临严峻挑战。

行业组织英国近海石油和天然气工业协会说，今年以来，天然气批发价格已上涨超过250%，仅8月以来就上涨70%。这虽然是全球性上涨，但对英国影响尤其严重。

英国是欧洲主要天然气消费国之一，天然气在供暖、发电和工业生产方面发挥着重要作用，但其天然气储备比很多欧洲国家低。英国政府数据显示，2020年英国38%的天然气需求用于生活供暖，29%用于发电，11%用于工业和商业用途。

英国多家没有签订长期批发价合约的能源供应商因为天然气价格暴涨而遭受巨大损失。今年以来，英国已有9家小型天然气公司接连宣布破产，市场预计这些倒闭的公司所占市场份额超过5%，影响大约150万用户。

英国能源市场监管机构天然气和电力市场办公室表示，天然气价格“正以前所未有的速度上涨”，未来几个月可能会有更多能源供应商倒闭。

天然气价格的急剧上涨还使英国两个主要化肥厂停工，这导致化肥厂副产品——二氧化碳的供应量减少了60%。英国食品行业警告说，二氧化碳的短缺直接影响了英国的肉类保鲜、家禽屠宰和碳酸饮料制作等行业，很多食品供应可能受到影响。

天然气价格高企也危及钢铁行业。英国钢铁协会总干事加雷思·斯泰斯说：“电价在冬季还会上涨，情况每天都变得更加紧迫。”

面对急剧上涨的天然气价格，英国政府已召集本国几家最大的天然气供应和运营企业举行会谈。英国商务、能源和产业战略部国务大臣夸西·克沃滕此前多次表示，英国拥有多样化的天然气供应来源，有足够的能力满足需求。

凯投宏观全球经济服务主管珍妮弗·麦基翁认为，供需因素共同促成此次全球天然气价格飙升。在需求方面，经济从疫情中复苏提振了天然气需求。在供应方面，美国几家液化天然气工厂因去年价格暴跌已经停产。麦基翁预计，天然气价格将在一段时间内将保持高位。

全球天然气紧缺对英国而言无疑是雪上加霜。英国老化的核电站正进行计划外停电以进行维护，从法国进口电力的主电缆在遭遇火灾后关闭，近期风力较弱导致英国的风电涡轮机减速，这都导致英国对天然气的需求增加。

英国能源协会首席执行官埃玛·平奇贝克说，天然气市场的异常波动，是不寻常天气和疫情后不寻常的能源需求模式共同作用结果，“对于许多客户来说，这将是一个充满挑战的冬天”。

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