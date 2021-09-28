巴西动画短片特别展映海报。巴西驻华大使馆供图

人民网北京9月28日电 （记者鲁扬）第17届中国国际动漫节将于9月29日至10月4日在杭州举行。巴西驻华大使馆此次将与中国国际动漫节合作，精选11部巴西动画短片在本届动漫节期间呈现给中国观众。

据巴西驻华大使馆介绍，本着向中国观众展示活跃且丰富的巴西动画产业的初衷，巴西Rocambole制作公司的策展团队为本次展映选择的短片横跨1998年至2018年，涵盖多个主题，包括巴西动画影史的经典之作以及在巴西国内及国际电影节上获得认可的高技术高审美佳作。巴西动画制作人及画师们用他们的创造力，将最为丰富的色彩、声音、景观和文化带上了大荧幕。

本次展映的11部短片中，《吉达》（2014）是2015年法国昂西动画电影节上的获奖作品。影片讲述了一位名叫吉达的女士在担任了长达三十年的法院档案管理员后，通过偶然看见的报纸上一则文化中心模特招聘的广告决定改变自己日常生活的故事。

《来自海滩的女孩》（2018），曾获基里诺伊比利亚-美洲动画奖，是一部纪实的定格动画作品，同时结合了沙子和木偶等元素，讲述了两个女孩敏感又亲密的友谊。本片也是国际各大电影节的常客，曾入围多伦多国际电影节、法国昂西动画电影节、洛杉矶国际短片电影节及2020年奥斯卡。

11部影片中还包括曾获得过100多个电影节提名的作品《巨人之路》（2016），一经问世就获得当年的Anima Mundi评审团大奖及芝加哥国际电影节最佳短片奖。影片对自然界的力量以及人类与地球和地球上其他元素之间的联结进行了诗意的探索。在一片巨树森林中，六岁的土著小女孩奥齐拉将挑战命运，学习理解生命的轮回。音乐是本片的一大亮点——来自秘鲁的安第斯传统音乐大师蒂托·拉·罗莎受邀来到圣保罗，运用手工印加乐器和安第斯乐器创作并录制了影片配乐，大部分所用乐器均为他与儿子沿袭安第斯传统制作。

此外，本次的片单还包括《雨中的旅行》（2014），《雨中的女孩》（2010）、《乔舒亚》（2009）、《线与旋》（2009）、《机器之家》（2007）、《我想成为一只怪兽》（2006）、《稻草人》（1998）等。

“我们非常高兴能与中国国际动漫节建立合作，并借此平台拉近巴西动画产业和中国市场的距离。”巴西驻华大使保罗·瓦莱表示。

巴西的动画在过去20年中发展迅速，与卡通电视网、尼克国际儿童频道、迪士尼和Netflix等国际巨头的制作和合作显著增加。“巴西制作的动画在巴西发行的动画总数占比增加，在国际各大电影节上也越来越活跃，这也很好的反映出巴西动画制作在蓬勃发展。” 保罗·瓦莱补充道。

此外，巴西驻华大使馆文化处主管柯丽莎女士介绍说，此次在第17届中国国际动漫节上的巴西动画短片特别展映面向各个年龄层的中国观众，包括儿童、青少年及成人，通过生动有趣的动画来了解巴西和巴西人。“我们希望这是动画领域众多合作倡议的开始。”她补充道。

据了解，9月27日的开幕式上为业内人士及政府代表的专场展映，此后巴西动画片将在中国国际动漫节官网及华数平台进行为期六天的公开放映。

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