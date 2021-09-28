新华社伊斯兰堡9月27日电（记者李浩 蒋超）巴基斯坦参议院信息和广播委员会主席、参议员费萨尔·贾韦德27日表示，巴基斯坦和中国媒体应当加强合作，携手打击假新闻。

贾韦德当天在巴首都伊斯兰堡举办的中巴媒体论坛上发表视频致辞时说，一些势力正企图通过炮制假新闻破坏巴中友谊、污蔑“一带一路”倡议和中巴经济走廊，巴中两国媒体应加强沟通，遏制此类假新闻。两国也应当进一步加深人文交流。

中国驻巴基斯坦大使农融通过视频连线在论坛上表示，今年是中巴建交70周年，两国之间的特殊友谊已深入民心，这离不开媒体的正面宣传报道。他说，一些外部敌对势力企图破坏中国和巴基斯坦的发展以及两国的团结互信，中巴均面临虚假信息和虚假宣传带来的挑战。中巴两国媒体应当勇于为公平和正义而发声，加强资源协调，深化优势互补，携手打击假新闻，推动地区实现和平稳定。

巴基斯坦驻华大使莫因·哈克在视频致辞中说，过去70年里，巴中两国媒体间卓有成效的合作加深了两国人民的相互理解和友谊。面对风云变化的国际和地区形势，媒体的重要性越发凸显。巴中媒体应加强协作，加大对“一带一路”倡议和中巴经济走廊的报道，为深化两国关系和巴中友谊作出新的贡献。

此次中巴媒体论坛由巴基斯坦智库和平与外交研究所举办。来自中巴两国的政府官员、媒体人士、学者等以线上和线下相结合的方式在论坛上就深化两国媒体合作、加强中巴经济走廊报道、应对假新闻等进行了交流。

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