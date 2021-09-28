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俄天然气企业高管：美方逃税指控不实

2021年09月28日09:52 | 来源：新华网
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　　俄罗斯大型天然气生产商诺瓦泰克公司首席财务官马克·杰特沃伊26日说，他在美国遭到“没有根据”的逃税指控，将与之抗争。

　　杰特沃伊有俄罗斯和美国护照，长期在美国佛罗里达州工作和生活。美国司法部23日宣布，美方在佛州逮捕杰特沃伊，指控他在2005年至2016年间以海外账户向美方隐瞒约合9300万美元的薪酬，逃避纳税。

　　佛州中部地区联邦地区法院24日宣布，杰特沃伊交纳保释金后获有条件释放，将于11月受审，“如果被判有罪，将面临多年监禁”。

　　杰特沃伊26日在社交媒体推特上写道：“周四（23日），我因没有根据的税务指控受到起诉。我早已通过自愿程序解决了那些税务问题。我已向法院声明无罪，将奋力对抗这些指控，并继续与往常一样讨论天然气话题。”

　　就这起案件，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫24日说，杰特沃伊有双重国籍，鉴于他是俄罗斯公民，俄方“当然关注他的遭遇和案情”，愿通过外交使团提供一切必要协助；另一方面，他是美国公民，有相应税务义务。

　　俄罗斯驻美国大使馆25日说，就杰特沃伊在美“被拘”，俄使馆与美国国务院保持着密切联系；如有必要，使馆“将向这名俄罗斯公民提供领事和法律协助”。

　　诺瓦泰克公司24日说，诺瓦泰克与美方“所谓杰特沃伊个人逃税”的诉讼无关，但将向杰特沃伊提供一切必要支持。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、刘洁妍)

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