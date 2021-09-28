人民网东京9月28日电 （记者张丽娅）距日本自民党总裁选举投票仅剩1天，行政改革担当大臣河野太郎、前政务调查会长岸田文雄、前总务大臣高市早苗、自民党代理干事长野田圣子，四位候选人连日来围绕新冠疫情应对措施、经济对策、社会保障、安保政策等重要议题展开论战，即将进入最后角逐。

受疫情影响，本次选举难以进行街头演说和地方游说拉票，各候选人主要借助网络和媒体发声，社交平台成为抢占的重要阵地。河野9月10日在推特上开设竞选专用新账号，粉丝量截至26日已近16万。岸田不但设立“岸田BOX”，接受网友提问，还在Instagram上进行直播。高市在宣布参选后，时隔两年多再次开通推特账号，粉丝量已超22万。野田也明显增加了社交平台账号的更新频率。

根据竞选日程，此次自民党总裁选举将于9月29日进行投票、开票。4名候选人中第一轮票数过半的候选人即可当选自民党总裁。如第一轮无人得票过半，则得票前两位的候选人进行第二轮投票。时事通信社报道称，根据当前调查数据，难以一轮定音，进行第二轮投票的可能性较大。

制图：人民网记者 张丽娅

党首选举=首相选举？

“首相”在日本全称为“内阁总理大臣”。根据日本法律，首相从国会议员中选举产生，由国会提名，天皇任命。一般而言，会提名在国会中占多数席位的执政党党首担任首相。目前，自民党在国会中占多数席位。10月4日，日本将召开临时国会，进行首相提名选举，新当选的自民党总裁将成为日本第100任首相。在自民党历代总裁中，河野洋平与谷垣祯一在任期间因自民党失去执政党地位，而没有成为首相。

据悉，本届国会众议院议员任期截至10月21日，下届众议院选举预计在11月举行。新任自民党总裁能否带领自民党守住席位，也是此次总裁人选的重要考量因素之一。

投票在即选情仍不明朗

目前，从民意调查结果来看，河野太郎暂时领先。每日新闻社与日本社会调查中心25日发布的全国民调显示，河野的支持率为45%，岸田与高市均为18%，野田为7%；FNN（富士新闻网）9月18日、19日进行的一项电话民调显示，52.6%的调查对象认为河野是自民党总裁最合适的人选，岸田的支持率为15.2%，高市为11.6%，野田为6.4%；ANN（全日本新闻网）20日发布的民调结果也显示，河野在四位候选人中人气最高，支持率为48%。

受舆论影响较大的是党员·党友票。国会议员票为一人一票，党员票是在全国党员投票基础上通过“最高均数法”计算得出。据悉，截至2020年底，日本自民党党员共约113万人。时事通信社的调查结果显示，与民意调查结果基本相符，目前河野在“党员·党友”中的支持率领先，岸田、高市紧随其后。

在国会议员方面，时事通信社26日公布的“自民党国会议员支持动向调查”显示与其他调查的排序略有不同，岸田的支持率超30%，河野支持率接近30%，高市超20%，野田在20位推荐人基础上难以获得更多支持。

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自民党内部派阀林立，目前最大的派阀为安倍晋三所在的“细田派”。在自民党史上，无派阀议员当选总裁、首相的只有菅义伟。通常情况，各派阀统一推举候选人，但此次因派阀内意见不一，大多数派阀决定采用“自主投票”。

“细田派”主要支持高市与岸田；河野太郎所属的“麻生派”，年轻议员支持河野的较多，而资深议员更倾向于支持岸田。“竹下派”会长竹下亘在9月17日自民党总裁选举发布公示的当晚去世，派阀走向不定，支持河野、岸田、高市的均有；“二阶派”支持河野、高市的较多；“岸田派”基本意见统一，支持岸田。“石破派”15日表示石破茂不参加选举，支持河野太郎。据报道，目前约15%议员尚未明确态度，选情仍然充满变数。

河野太郎：核电“去”与“不去”

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河野太郎出身政治世家，祖父河野一郎曾担任日本副总理、1964年东京奥运担当大臣、建设大臣等，叔祖父河野谦三曾任参议院议长。父亲河野洋平曾担任日本自民党总裁、外务大臣等，在内阁官房长官任内发表了著名的“河野谈话”，承认日本政府曾参与强制征用慰安妇的问题。

河野在两年多的外务大臣任期内，共访问了123个国家和地区，创下历任最高纪录。其中促成日本首相安倍晋三访华、重启中日韩外长会等。他在担任防卫大臣期间，促日方决定放弃“陆基宙斯盾系统”部署计划。

此前河野一直主张“去核电”，而在9月17日的记者会上他则表示：“优先最大化利用可再生资源，不足的情况下重启有安全保障的核电，这是当前的现实情况”。日本媒体称，河野“封印”了自己的一贯主张。但对于新设核电站河野仍持否定态度。关于核燃料再利用项目，与历届政府的方针不同，河野主张使用后直接处理掉，不进行再利用。

岸田文雄：“新日本型资本主义”

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岸田文雄的父亲和祖父都曾是国会议员。自早稻田大学毕业后，他曾在日本长期信用银行工作5年，之后担任身为众议院议员的父亲的秘书。父亲去世后，岸田文雄接任，1993年当选众议院议员。同期当选的还有安倍晋三、高市早苗、野田圣子等。2012年岸田就任自民党最古老的派系“宏池会”会长，即“岸田派”。

岸田在2012年12月第二次安倍政权时期被任命为外务大臣，任期4年8个月，为日本二战后连续在任时间最长的外务大臣。任职期间日韩就慰安妇问题达成协议，实现美国总统奥巴马访日等。2017年7月，时任防卫大臣稻田朋美辞职，岸田文雄临时兼任防卫大臣一周，开创了日本宪政史上外务大臣兼防卫大臣的先例。

岸田曾数次冲击自民党总裁选举，2018年“岸田派”希望他出马，最终岸田决定支持安倍连任。2020年9月，岸田文雄在与菅义伟的竞争中失利。一年之后的9月17日，他在竞选启动演讲中说道：“去年总裁选举我失败了，是我能力不足，之后我倾听了多方声音。现在站在这里充满信心，我坚信，这个时代需要的领袖是我”。

岸田在本次自民党总裁选举中针对疫情、经济发展和外交安保均提出相应政策。在经济方面，他提出“新日本型资本主义”，强调构建“发展与分配的良性循环”，加强对中产阶层的支持，提高儿童教育费用、居住费用补助。

高市早苗：“早苗经济学”三支箭

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早在今年8月10日，高市早苗就在《文艺春秋》上发表文章《出马，总裁选举！》，透露参选意向，介绍其政策构想“日本经济强韧化计划”。9月8日高市正式宣布参选，前首相安倍晋三在推特上明确表示“支持高市早苗成为候选人”。

《朝日新闻》报道称，高市能够得到20个推荐人，获得竞选资格，离不开安倍的支持，高市的政策主张也具有明显的“安倍色彩”。高市早苗提出“早苗经济学”，即通过日本强韧化计划重振经济。与安倍经济学相同，“早苗经济学”也包括“三支箭”： 宽松的货币政策、紧急情况下灵活的财政政策和大胆的危机管理投资和成长型投资，目标为安倍提出的2%通胀目标。高市也同样主张修宪。

野田圣子：“内阁女性比例提高至一半”

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过去三届总裁选举，野田圣子都有意愿参加，但因推荐人数不够最终放弃。此次野田圣子在发布公告前一天才宣布参选，也是因为之前一直没有获得足够的推荐人。

儿童与女性政策是野田竞选的重点。野田提出实施“最强发展战略”，设立“儿童厅”，加大对儿童的投资，发行“儿童债”增加财政来源，用于完善教育、保育环境设施等。野田认为，当前日本人口以每年50万的速度减少，这是重大的经济和安全保障问题，创建“给儿童带来幸福的社会”，可以解决人口减少问题。

野田还表示支持夫妻不同姓，“成为日本首位女首相后，将使内阁中女性阁僚的比例提高至一半”，推动日本向“多样性社会”转变。

（综合自各候选人官方网站、时事通信社、朝日新闻、读卖新闻、日本经济新闻等）

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