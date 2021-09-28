奥地利第二大城市格拉茨26日选举市议会，初步计票结果显示，奥地利共产党出人意料地击败中右翼的人民党。格拉茨有望成为奥共执政的第一个城市。

【有望首次在城市执政】

格拉茨人口大约30万，是施蒂里亚州首府，奥地利东南部经济、科学和文化中心。市议会设56个席位，选举市长及其他市政府成员。

综合德新社、美联社等报道，奥地利共产党赢得大约29%的选票，较2017年、即上届选举时增加将近9个百分点；人民党得票率不到26%，下滑超过12个百分点。

担任市长18年的人民党成员西格弗里德·纳格尔宣布将辞职。

纳格尔6月底宣布提前选举，引发人民党在格拉茨的执政伙伴奥地利自由党不满。舆论分析，纳格尔试图通过选举，把这个右翼民粹主义政党赶出市政府，换成绿党。后者在联邦政府与总理塞巴斯蒂安·库尔茨领导的人民党联合执政。

初步计票结果公布后，纳格尔十分震惊，说“我们所有人先得缓一缓”。

奥共在格拉茨的地方组织领导人埃尔克·卡尔领衔参选。她接受奥地利广播公司采访时同样认为，选举结果“实际上非常令人惊讶”。

卡尔尚未宣布是否会寻求出任市长。她先前表示，哪个党得票最多，市长就该从哪个党产生。她将与其他政党就组建可能的执政联盟展开谈判。

奥地利“档案”新闻网预计，格拉茨将成为奥共执政的第一个城市。不过，据美国左翼杂志《雅各宾》早前分析，持续式微的社会民主党和同为中左翼的绿党不大可能支持奥共领导执政联盟，尤其是绿党，可能选择与人民党联手。

【以实际行动赢得民心】

奥地利共产党1918年11月3日在首都维也纳成立。纳粹德国吞并奥地利期间，奥共是反抗法西斯最活跃的力量。

由于多种原因，奥共长期被排除在奥地利主流政治之外。但在格拉茨以及施蒂里亚州，奥共独树一帜。进入新世纪以来，奥共多次在格拉茨市议会选举中名列第二。自2005年以来，奥共在施蒂里亚州议会选举中每次都能获得大约5%的选票。这个州议会因而成为奥地利唯一有共产党存在的州议会。

按照德新社的说法，奥共之所以在格拉茨格外受欢迎，是因为它坚持以服务为导向的政治路径。

据《雅各宾》杂志报道，奥共在格拉茨及施蒂里亚州聚焦影响工薪阶层生计、却通常遭主要政党忽视的多个民生议题。相比一些政党只会在选战期间就民生议题夸夸其谈，奥共虽然自身资源和对公共政策影响力有限，但投入实际行动，长期植根社区，寻求给选民带来看得见的好处。

最典型的例子是住房。这是施蒂里亚州民众几十年来最关心的民生议题之一。1988年，因为关注租金上涨，奥共在格拉茨市议会选举取得突破，赢得3.1%的选票，拿到一个席位。奥共随后开设一条紧急热线，为与房东发生争端的租客提供建议和法律咨询。

十年后，奥共在市议会选举的得票率翻了一番多，获得4个席位。时任奥共地方组织领导人埃内斯特·卡尔特内格宣布，把自己作为市议员约合现在6000欧元的工资捐出三分之二，赠给一个社会基金，帮助那些在支付房租和其他生活开销有压力的人。市、州议会的奥共议员纷纷以卡尔特内格为榜样，累计捐出将近250万欧元，帮助2000多个家庭和个人。2003年市议会选举，奥共得票率跃升至20.9%。

《雅各宾》杂志说，通过兑现承诺、展示改善人民生活的决心，奥共收获数以千计选民支持。

地方组织领导人卡尔上月接受媒体采访时说：“作为奥地利共产党一员，我骄傲，我们的党永远和劳动者站在一起。”（胡若愚）（新华社专特稿）

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