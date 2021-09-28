土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日在美国媒体播出的采访中说，土耳其打算向俄罗斯再次购买S-400防空导弹系统。他强调，没人可以干涉土方决定。

【自己做主】

埃尔多安上周在纽约接受美国哥伦比亚广播公司记者玛格丽特·布伦南采访。被问及土耳其是否会购买更多S-400时，他回答“当然会”。

“今后，没人能干涉我们从哪个国家获得什么样的防御系统……我们是唯一能做出决定的人。”埃尔多安说，土耳其无法以令人满意的条件从任何北大西洋公约组织盟国采购防空系统。

土耳其与美国同为北约成员国。因土耳其2017年与俄罗斯签订S-400购买合同，美国对土方施加制裁。美国声称这一俄制防空导弹系统对北约构成安全威胁，禁止向土耳其出售F-35战机，取消土耳其参与F-35战机研发生产项目的资格。

埃尔多安在采访中说，土耳其已向美国支付14亿美元，但并未收到F-35战机。

美联社报道，俄罗斯和土耳其正就交付第二批S-400展开谈判。埃尔多安定于29日在俄罗斯索契与俄总统弗拉基米尔·普京会面，讨论包括叙利亚西北部局势等问题。

【关系恶化？】

就埃尔多安上述言论，一名美国国务院发言人回应说：“我们利用一切机会从每个层面敦促土耳其不要保留S-400系统，避免购买任何其他俄罗斯军事装备……我们不断向土方表明，任何新的重大俄制武器采购，将可能触发（新）制裁。”

不过，这名发言人称，“即便有分歧”，美国仍视土耳其为盟友，并寻求加强两国伙伴关系。

美土关系因土耳其购买俄制S-400等事宜遇冷。除S-400，两国分歧还包括美方认定亚美尼亚惨案为“种族灭绝”激怒土方，美方支持叙利亚库尔德武装令土方不满，美方无视土方寻求引渡流亡美国的土耳其宗教人士费特胡拉·居伦的要求等。

埃尔多安上周在纽约参加联合国大会，谈及土美关系时说：“我不能说我们与（美国总统约瑟夫·）拜登（关系）有良好开端……我希望，同为北约成员国，我们应该以友谊而非敌意对待对方。但目前的轨迹并不是好兆头。”

埃尔多安在纽约期间没有与拜登会晤。（刘曦）（新华社专特稿）

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