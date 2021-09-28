英国汽油零售商协会说，数以千计加油站26日卖光燃油。因卡车司机严重不足冲击物流运输、引发供应链危机，英国近期加油站缺油现象严重。

汽油零售商协会代表将近5500家独立加油站。按这一组织的说法，大约三分之二会员加油站报告燃油售罄，其他加油站的燃油“部分见底，即将卖光”。

英国石油公司26日说，这家油企在英国境内将近三分之一加油站当天卖光燃油。英国石油公司在英国运营1200处加油站。

美联社报道，在刚过去的周末，英国一些加油站门口，汽车排成长龙，一些驾车人为加油等待数小时。

在汽油零售商协会会长布赖恩·麦德森看来，燃油短缺纯粹是“恐慌性购买”的结果。他告诉英国广播公司记者：“英国有足够燃油。但对于驾车者而言，这些燃油现在在错的地方。它们仍在码头和炼油厂。”

业内人士分析，受新冠疫情、劳动力老龄化和英国“脱欧”致大批外籍劳工离去等因素拖累，英国短缺至少数万卡车司机。据英国公路运输协会估计，英国需要补充10万名卡车司机，才能满足燃油和食品等货物物流需求。

英国政府25日宣布，将在10月以发放三月期签证的方式引进大约5000名卡车司机，为家禽行业工人额外发放5500份签证，以缓解“用工荒”。

多家行业协会欢迎这一决定，但英国零售商协会认为，相关措施“力度太小，来得太迟”。

英国工业联合会会长鲁比·麦格雷戈-史密斯说，英国政府上述措施只是“杯水车薪”。（卜晓明）（新华社专特稿）

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