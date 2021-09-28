人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

英国数千加油站无油

2021年09月28日09:51 | 来源：新华网
小字号

　　英国汽油零售商协会说，数以千计加油站26日卖光燃油。因卡车司机严重不足冲击物流运输、引发供应链危机，英国近期加油站缺油现象严重。

　　汽油零售商协会代表将近5500家独立加油站。按这一组织的说法，大约三分之二会员加油站报告燃油售罄，其他加油站的燃油“部分见底，即将卖光”。

　　英国石油公司26日说，这家油企在英国境内将近三分之一加油站当天卖光燃油。英国石油公司在英国运营1200处加油站。

　　美联社报道，在刚过去的周末，英国一些加油站门口，汽车排成长龙，一些驾车人为加油等待数小时。

　　在汽油零售商协会会长布赖恩·麦德森看来，燃油短缺纯粹是“恐慌性购买”的结果。他告诉英国广播公司记者：“英国有足够燃油。但对于驾车者而言，这些燃油现在在错的地方。它们仍在码头和炼油厂。”

　　业内人士分析，受新冠疫情、劳动力老龄化和英国“脱欧”致大批外籍劳工离去等因素拖累，英国短缺至少数万卡车司机。据英国公路运输协会估计，英国需要补充10万名卡车司机，才能满足燃油和食品等货物物流需求。

　　英国政府25日宣布，将在10月以发放三月期签证的方式引进大约5000名卡车司机，为家禽行业工人额外发放5500份签证，以缓解“用工荒”。

　　多家行业协会欢迎这一决定，但英国零售商协会认为，相关措施“力度太小，来得太迟”。

　　英国工业联合会会长鲁比·麦格雷戈-史密斯说，英国政府上述措施只是“杯水车薪”。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部