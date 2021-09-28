人民网曼谷9月27日电 （记者赵益普）中国驻菲律宾大使馆27日当天举行庆祝中华人民共和国成立72周年线上招待会，菲政府、军方及菲各界友好人士代表近300人出席。

菲律宾外交部长洛钦在致辞中表示，在新中国成立72周年这一年，中国实现了全面建成小康社会的第一个百年奋斗目标，“中国共产党是伟大的政党，中华民族的复兴离不开中国共产党”。中国共产党带领近8亿人民摆脱贫困，这是世界上绝无仅有的壮举。同时，中国正在重塑全球经济体系，使之朝着更加公平和繁荣的方向发展。

洛钦表示，中国是菲律宾最大的贸易和投资伙伴之一，是菲“大建特建”规划的可靠支持者。面对疫情，中国率先向菲伸出援手，提供了大批关键医疗物资和设备，派遣医疗专家组来菲分享宝贵的抗疫经验，向菲捐赠和提供了疫苗，帮助菲开启了全国疫苗接种计划，拯救了无数菲律宾民众的生命。虽然当前充满艰难和不确定性，但菲律宾可以依靠中国加速自身的经济复苏。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，在两国领导人的战略引领下，中菲各领域合作不断深化，给两国人民带来更多实实在在的福祉。中方愿继续同菲律宾人民结伴同行、携手迈进，共享发展成果、共创美好未来。

招待会上，中菲两国艺术家还表演了具有中菲民族特色的歌曲和舞蹈节目，并同步在中国驻菲使馆脸书、菲中电视台等媒体上进行了直播。

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