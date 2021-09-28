人民网联合国9月27日电 （记者李晓宏）当地时间9月27日，联合国安理会举行《全面禁止核试验条约》问题公开会。中国常驻联合国代表张军大使在会议发言中指出，中国将继续为促进条约生效贡献力量。

张军表示，《全面禁止核试验条约》是人类迈向建立无核武器世界目标的重要里程碑，也是国际核裁军与核不扩散体系的关键支柱。当前国际战略安全稳定环境充满变化与挑战，条约的重要作用更加凸显。古特雷斯秘书长在“我们的共同议程”中呼吁就降低战略风险等问题制定新的和平议程、采取新的行动，促进条约早日生效应成为众多努力之一。

张军就促进条约早日生效提出四点主张：一是坚定维护多边主义，营造条约生效的良好安全环境，消除核武器存在、扩散及试验的根源。二是支持条约宗旨目标，巩固条约生效的强劲政治势头，推动禁核试理念进一步深入人心。三是维护国际军控体系，加强条约生效的坚实制度保障，维护国际军控条约体系的完整性、权威性、有效性。四是推进履约筹备工作，夯实条约生效的可靠能力基础，着眼条约生效后核查机制运行做好技术储备。

张军指出，中国是最早签署《全面禁止核试验条约》的国家之一，也是核试验次数最少的核武器国家。自1996年宣布暂停核试验以来，中国政府始终恪守“暂停试”承诺，从未动摇过对条约的政治支持。中国以自身方式为推动条约生效进程、推动条约履约筹备、促进条约国际合作等作出了应有贡献。

张军强调，中国不会成为《全面禁止核试验条约》生效的阻碍，将继续同各方一道，不断巩固禁核试国际共识，为促进条约生效贡献力量，为早日实现全面禁止和彻底销毁核武器的崇高目标不懈努力。

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