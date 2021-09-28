提醒在英中国公民近期加强安全防范

近期，多名中国公民在英国剑桥、谢菲尔德等地遇袭，受害人大多为在英留学人员。中国驻英国使领馆对此高度重视，在案发后第一时间慰问或通过当地侨领探望受害人，进一步了解具体情况，并分别向英国警方和有关学校提出交涉，敦促英方全力侦破案件，尽快将犯罪分子绳之以法，及时向受害人和中国驻英使领馆通报案情，采取切实有效措施保障在英中国公民尤其是留学人员的安全与合法权益。中国驻英国使领馆将继续与英国警方、校方保持密切联系，坚决维护包括留学生在内的所有在英中国公民人身安全和合法权益。

中国驻英国使馆提醒在英中国公民近期加强安全防范，外出时务必提高警惕，遇不良分子挑衅，尽快设法脱身，记住对方体貌特征并及时报警。报警后请将案件编号和案发经过通报中国驻英使领馆，以便中国驻英使领馆跟踪有关案件处理进展。紧急情况下请联系中国驻英国使领馆寻求协助。

英国报警、急救电话：999（非紧急情况报警拨打101）

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991

中国驻英国大使馆：+44-20-74368294（24小时领事保护）

中国驻曼彻斯特总领馆电话：+44-161-2248986

中国驻爱丁堡总领馆电话：+44-131-3374449

中国驻贝尔法斯特总领馆电话：+44-7895306461

(责编：燕勐、刘洁妍)