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叙利亚外长敦促美国等西方国家停止实施“经济恐怖主义”

2021年09月28日08:42 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月27日电（记者王建刚）叙利亚外长梅克达德27日在第76届联合国大会一般性辩论中发言，敦促美国及其西方盟友停止实施“经济恐怖主义”。

　　梅克达德说，美国及其西方盟友对伊朗、委内瑞拉、白俄罗斯、尼加拉瓜、朝鲜和叙利亚实施“经济恐怖主义”。叙利亚要求根据国际法和联合国决议，停止美国及其西方盟友实施的“经济恐怖主义”。

　　梅克达德说，面对美国对伊朗采取的“非法和不负责任的”措施，尤其是美国在退出伊朗核问题全面协议后采取的措施，叙利亚对伊朗表示“全力支持”。此外，叙利亚谴责美国数十年来对古巴实行的经济封锁，以及美国将朝鲜半岛局势军事化的行径。

　　梅克达德援引独立的联合国人权专家的话说，“以维护人权之名实施的制裁实际上是在杀害平民，剥夺他们的基本权利，包括健康权、食物权和生命权”。

　　梅克达德还表示，针对一些国家的霸权政策和干涉企图，俄罗斯和中国为维护国际法、维护安全与稳定、促进世界发展做出努力。叙利亚对俄中两国的努力表示支持。

　　第76届联合国大会一般性辩论21日在纽约联合国总部拉开帷幕。各国国家元首、政府首脑和高级代表以视频或现场发言方式就新冠疫情、气候危机、可持续复苏、人道主义形势等人类共同面临的重大挑战探讨应对之策。

(责编：燕勐、崔越)

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