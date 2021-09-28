新华社圣保罗9月27日电 通讯：中医药保健渐成巴西人新时尚

新华社记者赵焱 陈威华

多年来，70岁的巴西人卡洛斯一直忍受着肩背部疼痛的困扰。几个月前经朋友介绍，他来到圣保罗的中巴中医药国际合作基地（以下简称“基地”）尝试针灸和拔罐治疗，多年顽疾明显好转。

卡洛斯喜出望外。“几个月的治疗后疼痛减轻了，手臂活动自如了，每一天都在向更好的方向发展，要知道以前疼痛已经影响到我的睡眠和日常生活了。”从此，他成为中医“粉丝”，坚持每半个月进行一次中医药保健治疗。

随着中巴双边友好关系发展，中医药保健逐渐走进巴西人的生活。针灸、推拿等中医治疗方式已在当地具有较高认可度，针灸和耳针治疗还被纳入巴西国家医保体系。巴西前总统卢拉、罗塞夫等都接受过正规中医治疗。在名人效应带动下，越来越多的巴西民众体验中医、认可中医，像卡洛斯这样的中医“粉丝”越来越多。在这样的背景下，越来越多的正规中医药保健诊所在巴西出现。

近些年来，基地负责人、巴西达明公司董事长方芳全力投入中医药在巴西的推广。“此前我们公司提供的微创手术设备为很多癌症病人做手术治疗，但后来我发现这些病人术后存活率很低。那时候我就想到了中医。中医药有上千年历史，我们可以利用中医药帮助人们维护健康、延续生命。”

巴西对医药行业管理严格，中医药要想进入巴西社会，首先要得到法律许可。在当地华侨华人的推动下，巴西于2006年5月颁布法令，批准中医药作为统一卫生系统中的补充使用诊疗方法，但当时只允许使用5种药物或诊疗方法。此后，推拿、针灸、耳针等诊疗方法也被纳入法律允许使用的范围，但还有很多药物未获批准使用。

方芳告诉记者，在过去10多年里，她组建了专门团队，与巴西和中国相关机构联系、沟通，在双方间建起桥梁，让巴西权威机构逐渐认可中医药理论。目前已有包括连花清瘟胶囊在内的50多种中成药获得了巴西的进口许可，在巴西本地药店可以买到恒温进口、保障药物质量的中药。

在基地工作的华裔医生舒福政告诉记者，最初来这里寻医问药的主要是华侨华人，而现在越来越多像卡洛斯这样的巴西人也来问诊，而且口口相传，为中医药在当地的传播起到推动作用。

方芳说，基地致力于推广保健、调理、辅助治疗的理念，倡导中西医结合。“国内的医生通过网络授课，讲述骨科、妇科等疾病的中药调理、针灸治疗方法，已经得到很多巴西当地医师的认可。未来我们打算把圣保罗作为中心，不断将中医药推广到巴西全国各地，脚踏实地为巴西老百姓、为当地华侨华人服务。”

巴西卫生部卫生促进专员戈麦斯日前表示，中国传统医药学历史悠久、内容丰富，可以为巴西民众提供更优质的日常保健。卡洛斯也表示，中医寻求的是个人自身机体平衡的理念，相信中医这种保健方式能够得到越来越多巴西民众的认可。

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