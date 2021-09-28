新华社万象9月27日电（记者章建华）随着万象郊区科萨变电站向中老铁路万象南牵引变电站送电成功，老挝境内中老铁路外部供电项目26日全线投入运营。

老挝境内中老铁路外部供电项目是老挝首个电网BOT（建设—运营—移交）项目，为中老铁路调试和运营提供电源支撑。项目2019年年底开工，2021年3月完工，由中国南方电网云南国际公司与老挝国家电力公司合资组建的老中电力投资公司负责项目投资建设及运维。

项目建设期间，南方电网公司在施工标准、工程安全质量、新冠疫情防控等方面严格把关。项目建设高峰期，中老两国工作人员在做好疫情防控的同时，有序推进工程建设，未发生任何安全事故。回顾项目进程，老挝国家电力公司代表凯萨纳感慨：“项目不仅是一个电力工程，更是两国文化与技术交流、碰撞与融合的平台。老挝团队与中国团队通过联合投运，进一步加强交流、增进了解，学到许多技术和理论知识。”

老中电力投资公司总经理黄文刚告诉新华社记者，项目全线送电后，公司将更加重视本土人才培养，为老挝储备电力专业技术管理人才。他表示，中方不仅要把好的技术和经验带到老挝，更将结合老挝当地实际，形成具有老挝特色的运维管理体系，为中老铁路提供长期稳定的电力保障。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货混运铁路。工程于2016年12月全面开工，计划2021年12月建成通车。

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