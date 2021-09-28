新华社北京9月27日电（记者王宾、成欣）外交部发言人华春莹27日表示，美方拼凑所谓“民主峰会”不得人心。美方应对自己有个正确客观评价，不要动辄以民主代言人自居。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，9月26日，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，美国倡议举办的“领导人民主峰会”是冷战思维，是对那些不认同美理念国家发动的“新十字军东征”。中方对此有何评论?

“我完全赞成拉夫罗夫外长的观点。”华春莹表示，美方拼凑所谓“民主峰会”，实质是以意识形态划线，大搞集团政治，只会造成分裂和对抗，是逆时代潮流而动，不得人心。

“我们多次说过，评判是否民主的关键是看是否符合人民的期待、需要和愿望，是否给人民带来实实在在的利益，不能光喊口号，而要看实效。”华春莹说，美国由1%拥有，1%治理，1%享受，这是民主吗？美国政治撕裂、极化，“一个美国 ‘反对’ 另一个美国”，政府支持率不到一半，这是民主吗？忽悠人民、滥用人民信任，开各种空头支票而不落实兑现，这是民主吗？编造谎言、谣言对外发动战争，让普通人民失去生命、陷入贫穷，而让军工企业、大资本家中饱私囊，这是民主吗？漠视无数弗洛伊德们无法呼吸，漠视无数无辜平民死于枪支暴力，而政府无所作为，这是民主吗？只许自己过好日子，却不择手段打压阻遏别国正常发展权利，不让别国人民也过上好日子，这是民主吗?

华春莹指出，美方应该认真对标对表，对自己有个正确客观评价，不要动辄以民主代言人自居。不要在民主问题上搞“双重标准”，甚至“多重标准”，更不要把民主问题工具化，用来打压遏制其他国家。

“希望美方摒弃冷战思维，摒弃小圈子和零和博弈的错误做法，同其他国家一起践行相互尊重、公平正义、合作共赢的国际关系理念，一起弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。”华春莹说。

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