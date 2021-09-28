新华社北京9月27日电 中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨27日在京出席中国全国人大与中亚五国议会线上研讨会并致辞。本次研讨会是全国人大首次与中亚五国议会举行集体交流。哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦五国议会领导人出席并分别致辞。

王晨说，在习近平主席和中亚五国元首的战略引领下，中国与中亚五国加强团结协作，携手应对疫情挑战，合作迎来更加广阔的前景。中国同中亚五国全部建立了战略伙伴关系，我们相互尊重独立主权和各自选择的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持；坚持安危与共的安全观，携手打击“三股势力”和跨国有组织犯罪；坚持共同繁荣的发展观，共同打造“一带一路”建设先行区。事实证明，中国同中亚五国是真诚互信的好邻居、好朋友、好伙伴。

王晨指出，中国全国人大愿同中亚五国议会一道，维护好、发展好立法机构良好交往势头，为落实国家元首重要共识和推动构建中国中亚命运共同体贡献力量。

王晨强调，当前，全球疫情依然十分严峻，国际社会更加需要团结抗疫。中方坚决反对个别国家将病毒溯源政治化、污名化的错误做法。中国全国人大愿密切同中亚五国议会合作，共同坚决反对各种破坏全球团结抗疫的行径。

与会的全国人大代表、地方人大代表同中亚五国议会议员就减贫、经济复苏发展等议题进行了研讨。

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