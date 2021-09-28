新华社北京9月27日电（记者任沁沁）9月25日，国家移民管理局推出促进服务航运企业发展十六项新举措满百天。各项措施稳步落实落地，政策红利逐步释放，据初步统计，通过减环节、提效率，节约下来的时间累计为相关航运企业减少靠泊费、燃油费、租金、桥吊工时折旧等综合费用逾10亿元。

在促进航运企业发展方面，全国移民边检机关共查验入境后24小时内出境的国际航行船舶9000余艘次，为2.3万艘次在国内港口间移泊的外籍船舶简化出入港边检手续，为省域内跨口岸开展业务人员累计节约办证时间约13.3万小时，为相关船舶节省在港停泊时间累计约6.8万小时。

在保障口岸顺畅通关方面，全国移民边检机关在各陆路口岸共设置“一带一路”专用通道240余条，设置大宗商品、鲜活产品、抗疫及民生物资等出入境边检快捷通道近300条，增设粤港澳“合作查验、一次放行”快捷通道100条，针对各类紧急突发情形开通出入境边检“紧急通道”2700余次。在严防疫情输入的前提下，特事特办、急事急办，有力保障了疫情期间“人、车、物”安全有序流通。

在便利群众办事方面，全国移民边检机关推动国际航行船舶预报预检、边检行政许可网办率提升至95%，1.95万余辆次往来粤港澳跨境车辆通过线上办理边检备案手续；对500多家运输企业近8万名符合条件的驾驶员实施备案管理，使其享受通关便利；与2200余家港航企业、边贸企业建立协作互动机制；通过12367服务平台为中外人员提供各类咨询服务35万余次。移民管理政务服务从“可办、能办”向“易办、好办”升级，各项措施更加便利化、智能化、人性化。

国家移民管理局边防检查管理司司长刘海涛表示，下一步，国家移民管理局将进一步加强统筹指导、跟踪落实反馈，在严格外防输入的基础上，持续优化营商环境，助力构建新发展格局，服务经济高质量发展。

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