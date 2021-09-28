人民网讯 据盖茨基金会消息，比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席比尔·盖茨近日发表文章指出，走出新冠疫情危机需要全球采取一系列行动，包括立即接种疫苗、遏制疫情蔓延、协调全球响应。

比尔·盖茨表示，现在已经是新冠肺炎大流行的第18个月，德尔塔变异株引发的病例和死亡人数又一次激增，这是一个令人沮丧的“里程碑”。这场全球危机是一场健康、经济和道德的灾难，波及世界各地，无一幸免。不过，这场大流行虽然影响到所有人，但不同地方的人受影响的程度却不尽相同。

他指出，在过去一年半的时间里，我们见证了重大的科学突破，多款安全有效的疫苗以史无前例的速度研发成功；也开展了令人难以置信的多边合作，为抗击疫情筹集了数十亿美元；更目睹了世界各地一线工作者们的英勇付出。但与此同时，我们也看到不平等现象仍在加剧，这与盖茨基金会及合作伙伴们在过去20年里所做出的一切努力背道而驰。疫苗的出现为全球经济复苏提供了一个契机。然而事实证明，疫苗的分配不公、资金不足和供应短缺，意味着经济复苏岌岌可危、停滞不前。

他在文章中说，面对疫情这个全球性的问题，并没有民族主义的解决方案。我们看到，某些国家曾试图用这个狭隘的办法解决问题，但随着变异毒株的不断涌现和疫情的反复，这些努力都以失败告终。

比尔·盖茨表示，接下来的几个月，需要做好三件事才能终结疫情的危机阶段，让世界进入一个新阶段：立即接种疫苗、遏制疾病传播、协调全球响应。他在文章中指出，终结新冠疫情不能以牺牲其他全球健康与发展工作的进展为代价。终结新冠疫情所需的集体行动，也将在减贫、促进性别平等以及根除脊髓灰质炎等方面发挥同样的重要作用。

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