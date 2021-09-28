本报柏林9月27日电 （记者花放）德国联邦选举委员会27日凌晨公布了26日联邦议院选举的初步计票结果，德国社会民主党（社民党）以微弱优势领先现任总理默克尔所在的联盟党（由基民盟和基社盟组成）。

初步计票结果显示，以现任副总理兼财政部长朔尔茨为总理候选人的社民党得票率为25.7%，以北莱茵—威斯特法伦州州长拉舍特为总理候选人的联盟党得票率为24.1%。绿党、自由民主党、德国选择党和左翼党得票率分别为14.8%、11.5%、10.3%和4.9%。正式计票结果将于未来几天发布。

社民党和联盟党选后均表示，希望未来能领导新政府。从目前的得票率来看，两党均有可能在选后的组阁谈判中形成在联邦议院中过半数议席的政党联盟，从而组成联合政府。

德国是联邦制国家，实行议会共和制，议会由联邦议院和联邦参议院组成。德国联邦议院行使立法权，监督法律执行，选举联邦总理等国家机构负责人，监督联邦政府工作等，通常每4年选举一次。已执政16年的默克尔此前已宣布不再参选。

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 17 版）

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