本报记者 刘玲玲

近距离观察缤纷多彩的蝴蝶、参观环保主题艺术展览、沉浸式体验海洋系统运转、观看由专业演员带来的“生物多样性”主题表演……日前在法国马赛举办的第七届世界自然保护大会“世代与自然”主题活动区内，与会嘉宾通过参与不同活动，进一步理解了保护生物多样性、应对气候变化的重要意义。

世界自然保护大会每四年一届，是自然环境保护和可持续发展领域有关科学、实践与政策分享的重要平台。本届大会由法国政府和世界自然保护联盟共同主办，以线上和线下相结合的形式进行，主题为“同一个自然，同一个未来”，吸引了来自160多个国家和地区的政府机构、科学界和企业界代表参加。大会通过148项决议和建议，包括呼吁在2025年前保护亚马孙河流域80%的生态、停止深海采矿等。

世界自然保护联盟更新了濒危物种红色名录，评估了全球约13.8万个物种受到威胁的风险，其中逾3.8万个物种面临灭绝威胁。这表明全球生物多样性退化严重，保护生物多样性、促进人与自然和谐共生刻不容缓。

与此同时，得益于一些国家制定捕捞配额、打击非法捕捞等保护性措施，在对7种金枪鱼物种的重新评估中，有4种显露恢复性增长迹象。参与濒危物种红色名录更新的成员贝特·波利多罗指出，更新后的名录也体现出保护物种多样性的行动是有效的。

大会期间，中国代表与其他各国代表进行了广泛深入的交流，现场发布了《海南长臂猿保护案例》的重大成果，介绍了中国物种保护的经验。从极度濒危物种海南长臂猿喜添“新丁”，到云南野生亚洲象群的北移经历……中国保护生物多样性的暖心故事与积极做法获得与会者纷纷点赞。

英国牛津布鲁克斯大学生物和人类学学者苏珊·切恩说，长臂猿繁殖缓慢，种群数量恢复需要几十年时间。上世纪80年代，海南长臂猿仅存7至9只，目前已恢复至35只。这项成绩来之不易，是中国政府不懈努力的成果，是全球专家学者、保护人士合作的结果。

法国生物学家伊莲娜·佩尔捷表示，中国在保护生物多样性方面作出很多努力，建设自然保护区、划定生态保护红线等措施科学有效，值得其他国家学习和借鉴。

此次大会通过了《马赛宣言》，倡导投资自然，向自然友好型经济转型，应对气候和生物多样性危机等。宣言指出，未来几个月将在很大程度上决定各国如何应对全球生物多样性面临的紧急情况。在将于中国昆明召开的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会上，各方必须采取果断行动、加强合作。全球荒野基金会主席万斯·马丁表示：“《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将制定‘2020年后全球生物多样性框架’，并就全球生物多样性新目标展开讨论，我对此十分期待。”

（本报巴黎9月27日电）

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 17 版）

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