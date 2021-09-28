齐大愚

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表。这一具有重大历史意义的事件，标志着世界和平与发展的力量得到空前壮大，开启了中国与联合国合作的新篇章。

匈牙利是最早同新中国建交并参与共同提议恢复新中国在联合国合法席位的国家之一。中匈两国始终坚持相互尊重、不干涉内政、平等互利、合作共赢，双边关系经受住国际风云变幻考验，保持长期平稳发展。2017年，中匈建立全面战略伙伴关系，双边关系进入历史最好时期，也共同谱写了在联合国等多边领域加强友好合作新佳话。

共建“一带一路”，坚守多边主义。匈牙利政府积极响应共建“一带一路”倡议，在欧洲国家中率先同中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件，还同广大友好国家一道支持将“一带一路”倡议写入联合国文件。截至今年6月，中国已同140个国家和32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件，中国发展同世界发展更加紧密相连。中匈作为多边主义的坚定支持者，积极参与推动全球治理体系变革，构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

推动科技减贫，促进共同发展。消除贫困自古以来就是人类梦寐以求的理想。2020年，中国全面打赢脱贫攻坚战，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中匈积极开展减贫合作。中国政府友谊奖获得者、匈牙利农业专家卡若利·赫鲁特科近30年来向中国多个省份果农传授樱桃种植技术，为推动科技富农惠农、助力减贫事业发挥了重要作用。

团结抗击疫情，反对政治操弄。新冠肺炎疫情发生以来，中匈团结抗疫、守望相助，满载抗疫物资的近200架次货运航班构筑起“中匈空中走廊”。中匈始终秉持科学精神，坚决反对政治操弄病毒溯源问题，积极开展疫苗合作。匈牙利在欧盟国家中率先批准并使用中国疫苗，匈牙利总统、总理等多位国家领导人带头接种，为中国疫苗投下信任票。中匈抗疫合作是中国推动全球团结抗疫的缩影。目前中国已向100多个国家和国际组织提供12亿剂疫苗和原液，将努力全年对外提供20亿剂疫苗，为促进疫苗公平分配、加强全球抗疫合作作出积极贡献。

中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。50年来，中国始终恪守联合国宪章宗旨和原则，坚持共商共建共享，践行真正的多边主义。中国将继续支持联合国在国际事务中发挥核心作用，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，同匈牙利等一切爱好和平的国家和人民一道，共同坚守全人类共同价值，携手创造更加美好的未来！

（作者为中国驻匈牙利大使）

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 03 版）

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