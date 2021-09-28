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泰国孔子学院（课堂）发展联盟成立

2021年09月28日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报曼谷9月27日电  （记者刘慧）27日，泰国孔子学院（课堂）发展联盟成立大会在线举行并举办首场研讨会。中泰各界知名人士、教育专家学者、各孔子学院代表出席，并就“泰国孔子学院（课堂）的区域特色发展”“新形势下泰国孔子学院转型升级路径”等主题进行了探讨。

　　泰国公主诗琳通在致辞中表示，“众人拾柴火焰高”，相信泰国孔子学院（课堂）发展联盟的成立一定会显著促进泰国中文教育发展，推动泰中文化交流和泰中友好关系。

　　中国驻泰国大使韩志强表示，泰国孔子学院（课堂）始终秉持平等合作、互利共赢的办学理念，致力于满足泰国人民对中文学习的需要，增进泰国人民对中国文化的了解，促进中泰两国友好关系，成为泰国人民感知中国的重要平台。

　　该联盟是由泰国27家孔子学院及独立孔子课堂自发组织成立的非官方合作组织，以促进泰国中文教学、中泰文化交流和中泰友好关系发展为宗旨。

　　自2006年首家孔子学院落户泰国，泰中已合作设立了16家孔子学院、11家孔子课堂，办学模式从基础中文教学发展到“中文+技能”的多元化特色课程，为当地高铁、物流、旅游、电商等领域培养了大批复合型人才。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月28日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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