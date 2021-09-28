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“中国在联合国的作用”视频会举行

王毅发表致辞

2021年09月28日05:18 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京9月27日电  9月27日，国务委员兼外长王毅向“中国在联合国的作用”视频会发表致辞。

　　王毅表示，今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。50年来，中国以实际行动践行《联合国宪章》宗旨和原则，坚持维护广大发展中国家正当权益，成为世界和平的重要建设者、全球发展的最大贡献者、国际秩序的坚定维护者和公共产品的积极提供者。

　　王毅强调，习近平主席在第七十六届联大一般性辩论上提出全球发展倡议，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展提供了行动指南，注入了思想动力。中国将坚持以新发展理念为引领，坚持共商共建共享，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展；坚持以对话弥合分歧，以谈判化解争端，维护国际公平正义，推动构建新型国际关系；坚持践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系以及以国际法为基础的国际秩序，推进国际关系民主化，推动全球治理体系改革和建设。中方将同世界各国一道，以实际行动推动构建人类命运共同体，期待更多有识之士贡献智慧与力量。

　　视频会由中国人民外交学会与阿塞拜疆尼扎米国际中心共同举办。


　　《 人民日报 》（ 2021年09月28日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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