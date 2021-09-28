共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。接受本报记者采访的国际人士认为，中国把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置，将促进全体人民共同富裕作为为人民谋幸福的着力点，更好满足人民日益增长的美好生活需要，进一步推进中国高质量发展，对世界各国发展具有启示意义。

“中国坚定不移地朝着目标方向前进”

泰国暹罗智库主席洪风表示，他在中国的多次走访考察中发现，中国在基础设施建设和人民生活改善等方面取得了长足进步，在环境保护与生态治理方面也取得了可喜成绩，高新技术产业正在蓬勃发展。“中国政府务实高效，社会和谐稳定，各类产业升级加速推进，这是中国实现共同富裕的重要基础。”

意大利国际关系学者法比奥·马西莫·帕兰迪表示，中国全面实施乡村振兴战略，继续巩固脱贫攻坚成果，这将推动中国农村地区和相对落后地区取得更高水平的发展，让全体中国人民过上更加美好的生活。

“面对风险挑战，中国坚定不移地朝着目标方向前进。”巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈说，中国共产党和中国政府对中国发展有着明确规划，具备高效的执行力，在稳健的经济、社会、金融政策支持下，中国将顺利实现新的发展目标。

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹曾多次到访湖南张家界山区，对当地农村面貌的巨大变化深有感触。巴尔丹说，通过实施精准扶贫，中国打赢脱贫攻坚战，为人民生活水平整体提高、推动实现共同富裕打下了坚实基础。“尤其是中国采取综合性措施，为低收入人口的生活保障提供长期解决方案，如改善交通等基础设施、为农村地区招商引资、推动‘一村一品’产业发展等，充分体现了中国制度优势和动员能力，中国经济社会发展呈现出巨大活力。”

“全体人民在共建共享发展中有更多获得感”

洪风表示：“中国高度关注社会公平正义，体现出中国共产党以人民为中心的发展思想，全体人民在共建共享发展中有更多获得感。”

埃及共产党总书记阿德利曾到访湖南、贵州等地的偏远山区。“当地政府千方百计帮助农民，指导他们因地制宜种植特色水果等农产品，促进农村地区经济发展，为实现全体人民共同富裕打下了基础。”阿德利说：“中国共产党想人民之所想、为人民办实事，从脱贫攻坚到乡村振兴，以实际行动带领全体人民奔向共同富裕。”

自2004年起，帕兰迪到过中国很多城市和农村，城乡协同发展给他留下了深刻印象。“以河南为例，除了郑州、洛阳、开封等城市，很多小城镇和农村的发展也让人眼前一亮。”帕兰迪说，很多中国乡镇拥有完备的教育、医疗等配套基础设施和公共服务体系，在驻村书记和技术人才的带动下，农业农村发展充满活力，农村居民收入不断增加，人民生活幸福感与日俱增。“中国城乡发展日趋平衡，这符合中国促进共同富裕的目标追求。”

在与中国年轻人的交流中，拉迈感受到中国人民对美好生活的热切向往。他说：“中国人民对国家和个人的未来充满信心，为实现梦想努力奋斗、开拓创新。促进共同富裕，给更多人创造致富机会，让每一份努力都有收获，将进一步激发中国社会的生产力和创造力。”

“将为各国推动自身发展提供宝贵经验”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，中国打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，不仅是经济发展上的巨大成就，更是社会全方位进步的重大成果。随着中国经济社会持续发展、人民生活水平不断提高，倡导合作共赢的中国将为世界带来更多机遇。

比利时财经杂志《走进比利时》总编辑弗朗索瓦·曼森在一次游览三峡的旅途中，认识了3位来自四川山村的少数民族妇女。“她们说，父母一辈从未走出过大山，现在生活变好了，大家都有条件出来看看。”曼森感叹中国创造了人类发展史上的奇迹。“共同富裕是一个美好社会应有的追求。中国在消除贫困方面为世界作出了表率，在促进共同富裕方面也将为世界树立典范。”

墨西哥国立自治大学中墨研究中心主任恩里克·杜塞尔表示，中国在自身发展的同时，加大对拉美地区的投资，将带动拉美地区人民共同发展。

“中国采取有针对性的探索路径，支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，在此基础上总结经验、逐步推开，将为各国推动自身发展提供宝贵经验。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，经济和社会发展、消除贫困和社会不平等是全球协作的重要议题，中国促进共同富裕为世界减贫增添信心，对各国推动包容发展具有借鉴意义。

（本报北京、曼谷、罗马、伊斯兰堡、布鲁塞尔、里约热内卢、开罗、墨西哥城9月27日电 记者龚鸣、刘慧、叶琦、程是颉、张朋辉、任彦、李晓骁、黄培昭、谢佳宁）

《 人民日报 》（ 2021年09月28日 03 版）

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