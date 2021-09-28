□ 贾平凡

1︰182！日前，在《禁止生物武器公约》系列会议召开期间，美国再次独家站在了182个缔约国的对立面，竭力阻挠重启公约核查议定书谈判。近20年来，美国一直阻挡重启核查议定书谈判，给出的理由是“生物领域不可核查”，国际核查“可能威胁美国国家利益和商业机密”，有利于他国的“工业间谍活动”，等等。

美国是世界上唯一有能力发动生化战的国家，其先进的生化武器技术，源自与魔鬼的肮脏交易。二战后，为了获取侵华日军731部队关于细菌实验和生化武器制造的全部资料，美国无视731部队进行人体实验和细菌战等违背伦理的罪行，与日本达成秘密交易。在美国的庇护下，731部队负责人石井四郎不仅逃过了国际军事法庭的审判，还成功进入美国德特里克堡“731”大楼里继续魔鬼实验。

作为世界上生物军事化活动最多的国家和新冠病毒溯源政治化的最大推手，美国一方面天天吵着要对其他国家的实验室进行所谓“溯源调查”，另一方面不仅顽固反对通过国际谈判建立公正、有效的核查机制，更拒绝开放其生物实验室供国际社会调查。这种“贼喊捉贼”的行径，不仅暴露了美国“做贼心虚”的心态，更坐实了美国“最大病毒来源嫌疑国”的名号。“美式双标”再次暴露无遗！

作为利用生物或化学制剂达到大规模杀伤性后果的武器，生化武器曾给世界造成严重的人道主义灾难，至今仍对人类生存和安全构成重大威胁。然而，美国罔顾国际社会关切，执意在研制和使用生化武器的邪路上越走越远。

在国际社会强烈要求禁止生化武器的当下，《禁止生物武器公约》缔约国之一的美国，在包括中东、非洲、东南亚以及苏联的25个国家和地区设立了200多个生物实验室，以讳莫如深的方式展开“科学研究”，却因一次又一次严重的泄漏事故而声名大噪。据《今日美国报》报道，自2003年以来，美国国内外生物实验室发生了数百起人类意外接触致命微生物事故，这些接触可导致直接接触者被致命病毒感染，病毒经由这些个体传播到社区，会形成流行病疫情。

在使用生化武器上，美国历史上更是劣迹斑斑：故意传播天花病毒，导致印第安人几乎种族灭绝；在朝鲜战争中，投放大量携带霍乱、伤寒、鼠疫等病毒的昆虫，造成中朝两国大量军民伤亡；在越南战争中，投放了2000万加仑（约合7571万升）的落叶剂，导致40万越南人死亡，约200万越南人因为接触落叶剂而罹患癌症或其他疾病；在科索沃战争、伊拉克战争等战争中，大量使用化学武器和贫铀弹，导致严重伤亡并贻害至今……

美国为何要“冒天下之大不韪”执迷于研制和使用生化武器呢？答案并不难寻：维护其全球霸权。二战后，确立全球霸权地位的美国，对全球竞争事事争先，对国际事务处处插手，生化武器就是美国强化本国军事优势、掌控世界的一大抓手。“地狱空荡荡，魔鬼在人间”。毫无节制地发展生化武器，美国打开的潘多拉魔盒，给人类生存安全埋下巨大隐患。

美国一再拒绝《禁止生物武器公约》等条约的约束，一次次上演“美国例外”的滑稽闹剧，一次次突破人类道德的底线，却好像不太明白：在鲜活的生命面前，哪有什么“美国例外”？！

(责编：袁勃、牛镛)