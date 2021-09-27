新华社首尔9月27日电 专访：新冠病毒溯源是科学问题而非政治问题——访韩国韩中全球协会会长禹守根

新华社记者杜白羽 周思雨

韩国韩中全球协会会长禹守根日前在接受新华社记者书面采访时表示，新冠病毒溯源是跟人类健康直接相关的科学卫生问题，而不是国际政治问题，美国借新冠疫情“打击中国”的做法不可取。

禹守根认为，美国不应该为了科学卫生以外的目的在新冠溯源问题上大做文章。

在病毒溯源方面，中国先后两次邀请世卫组织专家来华开展病毒溯源研究，中国-世卫组织溯源联合研究报告也得出了国际社会和科学界公认的结论和建议。然而，美国却动用情报机构单方面进行新冠病毒溯源调查，炮制所谓的“新冠病毒溯源调查报告”。

禹守根对此表示，“国际社会普遍担心美国正在利用新冠疫情对中国进行政治攻击，而美国一连串令人疑惑的行为也令国际社会感到担忧和遗憾。”

禹守根说，为了国际社会的和平安定，美国作为世界第一大经济体，理应即刻停止将疫情政治化的举动，同时比他国付出更大努力来控制疫情。然而，美国现在的行为令人倍感惋惜。

一系列科学研究显示，包括美国在内的多国出现遭病毒侵袭痕迹的时间早于中国武汉首例病例。禹守根认为，应当对这些结果进行彻底调查。

他指出，美国应展现出与其大国形象相匹配的胸襟，回应国际社会对德特里克堡基地、北卡罗来纳大学等有泄漏嫌疑科研机构的合理怀疑。“国际社会还应要求美国在病毒溯源上以身作则。”

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