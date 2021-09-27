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英国油荒加剧引发加油站排队长龙

2021年09月27日21:13 | 来源：人民网-国际频道
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伦敦西部一加油站夜间汽车排长龙。人民网 余颖摄

人民网伦敦9月27日电 （武一丹）由于货车司机短缺引发的供应链危机正在持续，目前英国将近一半的加油站出现汽油无法供应的情况，各地加油站均出现汽车大排长龙现象。

今天记者走访了伦敦周边多家加油站，每家都是大排长队，有司机表示已经等候三个小时以上，一油难求的现象更加严重。住在Guildford的大卫先生告诉记者，”昨天我跑了四个加油站都没能加到油，今天早上五点就起床去排队，等了一个多小时终于加上。”华人司机黄先生每天都要去机场接留学生，近日四处囤油，而他的同事中有的由于油箱存量不足，只好无奈地取消了订单。

英国政府已在26日晚间紧急宣布暂停竞争法，允许燃油供应商临时加价，该法案的暂停将有利于暂时中止燃油供应商之间的竞争，使他们共享信息协调向受影响最严重的地区优先运送燃油。同时，英国政府正考虑调派能驾驶运油车的军人来协助解决危机。为保证实现圣诞节前大量的运输需求，英国政府此前还宣布向5000名欧盟司机发放临时签证。

尽管英国交通大臣沙普斯在周日接受采访表示，英国的燃油不存在短缺问题，呼吁民众保持理智，只在需要的时候去加油，但近日来事态的发展让英国民众越发忧虑。有分析指出，货车司机等劳动力短缺已成为英国脱欧后遗症中最为突出的问题，上个月英国很多超市货架已经出现食物、牛奶等供给短缺，本月再次出现恐慌性囤油的现象。

(责编：于洋、刘慧)

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