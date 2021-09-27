新华社曼谷9月27日电（记者宋宇）由泰国27家孔子学院和孔子课堂合作成立的非官方组织泰国孔子学院（课堂）发展联盟27日以在线方式举行成立仪式，中泰各界知名人士、教育专家学者、各孔子学院代表共同出席。

据介绍，该联盟以促进泰国中文教学、中泰文化交流和中泰友好关系发展为宗旨，积极融入“一带一路”建设，秉持“共通”“共享”“共建”的合作理念，搭建合作平台，实现资源共享、优势互补、协同发展。

与中国渊源深厚的泰国诗琳通公主在中文致辞中说，“众人拾柴火焰高”，联盟的成立将大大推动泰国中文教育发展，希望各孔子学院和孔子课堂在联盟的引领下，“百尺竿头、更进一步”。

中国驻泰国大使韩志强表示，泰国孔子学院（课堂）是中泰人文交流的重要组成部分，致力于满足泰国人民对中文学习的需要，增进泰国人民对中国文化的了解，促进中泰两国友好关系，是泰国人民感知中国的重要平台。

自2006年首家孔子学院落户泰国，泰中已合作设立了16家孔子学院、11家孔子课堂，举办了本土中文教师培养班，开展了形式丰富的文化活动，办学模式从基础中文教学发展到“中文+技能”的多元化特色课程。

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