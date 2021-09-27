新华社曼谷9月27日电（任芊）泰国新冠疫情管理中心27日宣布，由于新冠疫情趋缓，为尽快恢复民众生活与社会秩序，将从10月1日起调整泰国多地的宵禁时间并解禁10类营业场所和活动，同时将缩短入境泰国的隔离时间。

泰国新冠疫情管理中心发言人塔维辛27日在例行发布会上表示，由于目前泰国疫情出现缓解趋势，每日新增确诊病例数持续减少，该中心当天同意从10月1日起在包括首都曼谷在内的29个地区进一步放松防疫限制措施。与此同时，为进一步做好疫情防控工作，该中心仍决定将原本应于9月30日到期的紧急状态法延长2个月至11月30日。

塔维辛说，从10月1日起，首都曼谷在内的29个地区宵禁时间从目前的21时至次日凌晨4时调整为22时至次日凌晨4时；同时，政府将对这些地区的10类营业场所和活动解禁，包括儿童发展中心、图书馆、博物馆、教育培训中心、按摩店和电影院，允许餐厅内举办现场乐队演奏活动，室内体育馆和健身房均可在遵守防疫规则的前提下重新开放。

另外，根据调整后的防疫政策，从10月1日起，完全接种新冠疫苗后至少14天的人士入境泰国只需隔离7天，未接种疫苗并通过飞机或水路抵达泰国的人士需隔离10天，未接种疫苗并通过陆路抵达泰国的人士则仍需隔离14天。

泰国新冠疫情管理中心发布的数据显示，泰国当天新增新冠确诊病例10288例，累计确诊1571926例；新增死亡病例101例，累计死亡16369例。

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