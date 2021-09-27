新华社北京9月27日电 2021年9月27日，国务委员兼外长王毅在联大一般性辩论召开期间同委内瑞拉外长普拉森西亚通电话。

王毅表示，中委全面战略伙伴关系在国际风云考验中历久弥坚，保持强劲发展势头。双方始终相互理解、相互信任。中方感谢委方支持中方维护自身正当利益，反对美国对委施加非法单边制裁。中方始终认为，委内瑞拉问题应由委人民在本国宪法和法律框架内通过对话解决，将继续坚定支持委方维护国家主权和民族尊严，维护自身正当合法权益，相信委人民最终必将取得反干涉、反制裁、反霸权斗争的胜利。中方愿继续本着平等互利、合作共赢、共同发展原则，推进中委各领域务实合作，将继续为委方彻底战胜疫情提供支持。愿同委方共同应对百年变局、增进团结合作，维护国际公平正义，推动中委全面战略伙伴关系迈向更高水平。

王毅表示，中拉合作保持健康稳定发展。中方高度重视同拉共体合作，将切实落实习近平主席向拉共体第六届峰会致辞的重要精神，继续在疫苗合作、经济民生恢复等领域同拉美和加勒比国家保持密切沟通协作，充分发挥中拉论坛作用，为促进中拉整体合作走深走实注入新动能，携手构建中拉命运共同体。

王毅说，针对百年变局、疫情冲击和世界经济复苏缓慢，习近平主席郑重提出“全球发展倡议”，呼吁国际社会重视发展问题，为落实联合国2030年可持续发展议程注入新动力。这一重要倡议的提出正合时宜，符合广大发展中国家的共同愿望，欢迎各方积极参与，推动形成全球共识。

普拉森西亚热烈祝贺中国共产党成立一百年来取得的辉煌成就，表示委方坚定支持中方维护主权、反对外来干涉，愿同中方加强协调配合，在国际上主持正义。感谢中方为委方抗疫提供的大力支持，愿积极参与共建“一带一路”，同中方共同推动委中关系取得长足发展，为两国人民带来更多福祉。委方全力支持习近平主席提出的“全球发展倡议”，感谢习近平主席向拉共体峰会专门致辞，愿同中方和拉美各国一道，办好中拉论坛第三届部长会议，进一步推进拉中合作。

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