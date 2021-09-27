新华社北京9月27日电（记者成欣、王宾）外交部发言人华春莹27日表示，孟晚舟女士的平安回国，是中国党和政府不懈努力的结果，是全国人民鼎力支持的结果，这也再次充分证明，中国共产党坚强领导下的强大中国，永远是每一位中国公民的坚强后盾。

在当日例行记者会上，有记者问：经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士终于于9月25日晚顺利回到了祖国。国人很振奋，国际媒体也都予以高度关注，普遍认为这是中国的胜利。请问你对此有何评论？

华春莹表示，孟晚舟事件是一起针对中国公民的政治构陷和政治迫害，目的是打压以华为为代表的中国高技术企业。“经过中国政府不懈努力，孟晚舟女士终于平安回到祖国。我们对此表示由衷的高兴。”

她说，2018年12月初孟晚舟被无理拘押后，中国党和政府高度重视，习近平主席亲自关心，中国外交部和中国驻美国、加拿大使馆，驻温哥华总领馆，在各个层级、各种场合全力开展工作，向孟女士提供领事保护和协助，向美加提出严正交涉，要求撤销对孟的错误指控，尽快让她平安回国。其他有关部门也做了大量深入细致的工作。中国人民鼎力支持，予以声援，有关要求加方立即无条件释放孟晚舟的网络联署活动很短时间里就获得了1500万人签名。

“25日晚，孟晚舟平安回家的消息仅在中央广播电视总台新媒体上就获得4亿点赞，超过美、加两国人口总和。这两天，有一些青年大学生自发来到外交部门口送上鲜花，表达对中国政府营救孟晚舟女士回国的感谢，表示为祖国由衷感到骄傲和自豪，这令人感动。正如孟女士所说，没有强大的祖国，就没有她今天的自由。”华春莹说。

华春莹表示，孟晚舟女士的平安回国，是中国党和政府不懈努力的结果，是全国人民鼎力支持的结果。“正义也许迟到，但绝不会缺席。这也再次充分证明，中国共产党坚强领导下的强大中国，永远是每一位中国公民的坚强后盾，中国党和政府具有坚定的意志、强大的能力，坚决维护中国公民、中国企业的正当合法权益，坚定维护党和国家的利益和尊严。没有任何力量能够阻挡中国发展前进的步伐。”她说。

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