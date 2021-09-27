新华社北京9月27日电题：美式“七伤拳”伤人更伤己

新华社记者汤洁峰

近年来，美国屡屡不择手段打压中国。细观美方打出的“拳法”，不仅没能阻止中国发展，更多是起到了“自虐”的效果，造成自己诸多“内伤”。事实表明，美式“七伤拳”损人从未利己，害人必将害己。

以经贸为例，2018年，美国挑起中美贸易争端，对数千亿美元中国商品加征巨额关税。3年后，美国布鲁金斯学会、彼得森国际经济研究所、美中贸易全国委员会等多家机构公布的研究显示，这场对华贸易战迫使美国企业接受较低利润、削减薪资和大幅裁员，损失就业岗位超过20万个，并导致2020年外国对美直接投资锐减49%，明显拖累了经济增长。

在科技方面，近年来，美国制裁中国高科技企业，加码对华技术封锁，出台“2021年美国创新与竞争法案”，鼓吹“脱钩”“断链”。然而，今年3月美媒对全美1500余名科技界人士的调查显示，逾半数受访者坦言，这场对抗将给美国科技企业自身带来损害。美国经济学家安德鲁·波克说：“把华为列入实体清单加速了中国的技术崛起，最终会证明我们激发了中国，结果适得其反。”

在舆论层面，一些美国政客抹黑中国不遗余力，歪曲事实的手法花样百出。从炒作新冠病毒“中国实验室泄漏”论，到妄称中国新疆存在“种族灭绝”，再到把香港暴徒行为说成“美丽风景线”，无中生有、颠倒黑白的做法毫无底线。结果是，“美式话术”被越来越多的有识之士看穿，揭穿美式谎言的正义之声在全球响起，美国的国际信誉日益走低。德国作家吕德斯一针见血指出，美国政府及利益集团非常善于通过选择和歪曲事实……来混淆是非，左右公众的判断力。

外交上，美国在欧洲、东南亚等地四处拉拢，妄图打造围堵中国的阵线。然而这种制造对立、破坏国际合作的企图遭遇广泛不满和抵制。法国总统马克龙说：“七国集团不是一个与中国敌对的俱乐部。”新加坡外长维文表示，新加坡“不想被利用”。越南之声电台说，相比中国近年来在多个场合对东南亚国家作出的多项外交承诺，美国政府并未真正将东南亚视为优先考虑的对象。

美式“七伤拳”之所以反噬自身，是因为世界迈入21世纪，时代大势是合作共赢，而美国固守丛林法则和霸权逻辑，不合己意就挥拳出击，怎么可能行得通？事实一次次证明，单边霸凌不得人心，围堵打压不得人心，妨害合作不得人心。谁把心思放在助力发展、促进合作上，谁就真正受欢迎；谁沉迷于拉帮结伙、煽动对抗，谁终将自取其辱。

美式“七伤拳”之所以反噬自身，是因为美国面临种种问题，种族矛盾痼疾难除，贫富分化不断加剧，两党缠斗旷日持久，病根都在于其政治和治理体制的深层弊端。不思吃药治病，不解决自身问题，却把症结归于他国，动辄出拳，其结果只能是出拳愈重，就伤己愈重。

奉劝沉迷于对外挥拳的美国政客尽快改弦更张。对内，要努力正视和解决自身问题；对外，应尽早顺应团结合作的时代潮流。要是自以为“武功强大”，总是“用拳头说话”，最终只会让自身伤得更重。

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