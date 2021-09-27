新华社柏林9月27日电（国际观察）德国大选结束 组阁之争开启

新华社记者张远 任珂 沈忠浩

德国联邦选举委员会27日凌晨公布的联邦议院（议会下院）选举初步计票结果显示，社会民主党（社民党）以微弱优势领先，现任总理默克尔所在的联盟党（由基民盟和基社盟组成）排名第二。

分析人士指出，4年前上次大选后的组阁谈判持续了近半年时间，而本次大选各党得票比上次更为分散，组阁谈判可能耗时不短。未来大概率将由三党联合执政，社民党和联盟党将争夺组阁主导权。

两大党相争

按照德国的选举规则，一个政党所获议席在联邦议院总议席中的占比，由该党在联邦议院选举中的得票率决定；得票率不低于5%是政党进入联邦议院的条件之一。一个政党或政党联盟要稳定执政，需要在联邦议院拿到过半数议席。

德国联邦议院选举26日举行，有47个政党参选。德国联邦选举委员会初步计票结果显示，社民党获得25.7%的选票，联盟党得票率为24.1%。之前在联邦议院拥有议席的其余4个政党——绿党、自由民主党（自民党）、德国选择党、左翼党得票率分别为14.8%、11.5%、10.3%、4.9%，其余政党得票率更低。正式结果将于几天后公布，但与初步结果不会有太大差距。

由于社民党此前已表示不愿再与联盟党联合执政，而按照上述初步结果，两大党中任何一党再拉一个小党也无法达到过半数议席，因此未来很可能由一个大党加两个小党联合执政。两大党中谁能拉到两个小党达到过半数议席，谁就能主导组阁。

社民党总理候选人朔尔茨在选举结束后发表讲话称，社民党收获“巨大成功”，德国选民正寻求变化，希望他出任下届总理。联盟党总理候选人拉舍特则表示，两大党得票率差距很小，他将努力组建一个由联盟党主导的内阁。

多种组合可能

三党联合执政将比现阶段联盟党与社民党的两党联合执政更为复杂，是德国二战后从未出现过的政治局面。

由于其他政党都不愿与右翼民粹主义政党德国选择党合作，左翼党则可能因最终达不到得票率5%的门槛而失去进入联邦议院的资格，因此从目前情况看，社民党、绿党、自民党组合以及联盟党、绿党、自民党组合是最有希望的两种组阁组合方式。德国媒体习惯根据不同政党的代表颜色命名组合方式，社民党、联盟党、绿党、自民党代表色分别为红色、黑色、绿色、黄色，因此这两种组合分别被称为“红绿灯”（红绿黄）组合和“牙买加”（牙买加国旗颜色为黑绿黄）组合。

“红绿灯”组合组阁的难点在于，三党在是否增加国内税收、是否维持财政零赤字政策上有较大分歧。“牙买加”组合组阁的难点在于，联盟党与自民党过去在移民和能源政策上分歧较大，4年前曾因此组阁失败。

其他理论上的组合还有社民党与联盟党的“大联合”，以及由联盟党、社民党、自民党组成的“德意志”组合（德国国旗颜色为红黄黑）等。但这些情况都需要两大党之间达成妥协，只有在它们各自主导组阁的努力都失败的情况下才可能发生。

德国民调机构迪麦颇公司专家米夏埃尔·默特斯表示，目前公布的初步计票结果意味着，各党需要围绕更多议题开展谈判和做出妥协，组阁耗时预计不会短。

默克尔时代落幕

虽然现任总理默克尔没有参与此次大选，但她将继续担任总理直至新内阁组成。执政16年，默克尔在德国和欧洲政坛留下深深的烙印。

这是9月26日在德国柏林基民盟总部前拍摄的德国总理默克尔出席集会的视频直播画面。（新华社记者逯阳摄）

默克尔执政期间，德国经济堪称进入“黄金时代”。自2005年以来，德国失业率从高于11%降至5%左右；近十年中，多数年份国家财政盈余数百亿欧元。

默克尔在任内先后经历全球金融危机、欧债危机、难民危机、英国“脱欧”以及新冠疫情，她在应对这些危机中取得的成绩有目共睹，她务实、稳健的执政风格受到大部分德国民众认可。

在外交领域，默克尔倡导多边主义，反对冲突对抗，致力于推动德国和欧洲与中国的务实合作。她执政期间共12次访华，是与中国互动最频密的西方国家领导人之一。

同济大学德国研究中心教授伍慧萍认为，默克尔离开政治舞台后，德国和欧洲将失去一位富有政治威信和凝聚力的强势领导人，短时间内联盟党、德国和欧盟都可能出现“政治空洞”，需要人们调整适应。

(责编：于洋、杨牧)