新华社华盛顿9月26日电 据美国《纽约时报》26日报道，部分美国民众误信服用伊维菌素能治疗新冠感染，导致今年伊维菌素中毒人数大幅增长。美国卫生部门呼吁民众不要滥用该药。

伊维菌素是一种抗寄生虫药物，在美国常用于牲畜，较小剂量的伊维菌素也被用于治疗人类头虱。美国联邦卫生部门多次警告民众不要服用伊维菌素治疗新冠，但未能遏制伊维菌素在美国一些地区的流行趋势。

报道说，截至9月20日，美国毒物控制中心协会今年累计收到1440例伊维菌素中毒事件的报告，是2019年和2020年同期的3倍以上。今年大部分伊维菌素中毒事件发生在夏季，当时有关伊维菌素能够治疗新冠感染的错误信息开始在社交媒体等网络平台传播，部分民众开始寻求该药处方。

美国疾病控制和预防中心8月发布的数据显示，8月7日至13日一周时间，全美总共开出了超过8.8万份伊维菌素处方，而新冠大流行前美国每周的伊维菌素处方量大约为3600份。

美国食品和药物管理局先前批准伊维菌素用于治疗由寄生虫引起的人类和动物疾病，但没有批准用于治疗或预防人类感染新冠病毒。人摄入伊维菌素后中毒的症状包括皮疹、恶心、呕吐、腹痛、神经紊乱乃至重度肝炎。

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