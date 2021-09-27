人民网曼谷9月27日电 （记者刘慧）9月27日，泰国孔子学院（课堂）发展联盟（下简称“联盟”）成立大会在线举行并举办首场研讨会。中泰各界知名人士、教育专家学者、各孔子学院院长、教师等共襄盛会。

该联盟是由泰国27家孔子学院及独立孔子课堂自发组织成立的非官方合作组织，以促进泰国中文教学发展、中泰文化交流及中泰友好关系发展为宗旨，积极融入“一带一路”建设，秉持“共通”“共享”“共建”的合作理念，搭建合作平台，实现资源共享、优势互补、协同发展，努力构建泰国孔子学院（课堂）区域特色发展新模式。

泰国诗琳通公主对联盟的成立表示热烈祝贺。“众人拾柴火焰高。”她用中国的一句俗语表达了对联盟的殷切期望。她表示，相信联盟的成立一定会大大推动泰国中文教育的发展，推动泰中文化交流和泰中友好关系。此外，中国驻泰国大使韩志强、北京大学校长郝平、朱拉隆功大学校长班迪·鄂阿鹏、海上丝路孔子学院理事会主席颂德通猜副僧王、中国国际中文教育基金会副理事长赵灵山、世界汉语教学学会会长钟英华等也纷纷发来祝贺视频。

泰国孔子学院、孔子课堂是中泰人文交流的重要组成部分。自2006年以来，经过十几年的发展，目前在泰国已经有16家孔子学院、11家孔子课堂。经过中泰双方多年的耕耘，泰国中文教育成绩斐然，并逐渐形成了自己的特色。在汉语教学中，泰国孔子学院创建了“汉语+职业技术”人才培养模式，为当地高铁、物流、旅游、电商等领域培养了大批复合型人才。比如，孔敬大学孔子学院自2016年开始举办“中泰高铁汉语培训班”，帮助很多泰国职业院校的学生们到中国去学习汉语和先进的铁路技术，为实现泰国的高铁梦输送人才。清迈大学孔子学院推出的“1+X电子商务”职业技能等级证书培训，向泰国职业院校的学生传授中国电商发展经验，激起了他们电商创业的热情。

此外，多家孔子学院和孔子课堂通过成立中文教师培训中心、召开学术研讨会、开办工作沙龙、举行教学工作坊等形式，帮助培养本土中文教师。比如，宋卡王子大学普吉孔子学院今年举办了“2021年泰南本土中文教师线上培训”，邀请国际中文教育领域的16位中泰知名专家在线开设讲座，探讨与总结泰国中文教学的问题和经验，帮助提高泰国本土中文师资的教学水平。

2003年至今，中国已累计派遣2万多人次中文教师志愿者在泰国1000多所大中小学校任教。目前有2000多所中小学校开设汉语课程，在校学习汉语的人数超过100万，居全球首位。泰国已成为全球孔子学院最密集、中文教学发展最迅速的国家之一。

韩志强表示，孔子学院、孔子课堂始终秉持平等合作、互利共赢的办学理念，致力于满足泰国人民对中文学习的需要，增进泰国人民对中国文化的了解，促进中泰两国友好关系，成为泰国人民感知中国的重要平台，广受欢迎和好评。

联盟的成立是对泰国孔子学院、孔子课堂15年发展成就的总结，同时也是未来发展的新起点。班迪认为，联盟的成立将促使孔子学院更好地服务于高校、社会和民众，为中泰文化交流和经贸合作发挥更大的作用，具有里程碑意义。赵灵山指出，希望联盟能够搭建泰国国际中文教育资源共享的“大平台”，画好协同发展的“同心圆”，共同构建可持续发展的孔子学院生态圈。颂德通猜副僧王祝联盟未来各项重点工作计划成功开展，包括促进学术研究、推进符合泰国国情的标准化国际中文教学发展、推动泰国本土中文教师培训资格认证、研发适合泰国学习者的教材、共同拓展“汉语+职业技能”项目等，为各方搭建良好平台。

联盟的成立同时也是中泰友好的印证。郝平表示，发起成立联盟，体现了中泰两国教育界深化相互理解、加强交流合作、共同抗击疫情、携手共建人类命运共同体的信心和决心。钟英华认为，联盟为促进中泰文化交流和世代友好开辟了新天地，契合了共建“一带一路”倡议和“泰国4.0”战略的重大发展机遇。祝愿联盟成为“中泰一家亲”更加绚丽的友谊彩虹！

此外，在当天联盟举办的首场研讨会上，各孔子学院院长和专家学者们就“泰国孔子学院（课堂）的区域特色发展”“新形势下泰国孔子学院转型升级路径”等主题进行了探讨。

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