新华社首尔9月27日电 专访：东北亚博览会有力促进区域经贸合作——访韩国贸易协会国际贸易专家李沅锡

新华社记者陆睿 杜白羽 周思雨

以“携手东北亚，共谋新发展”为主题的第十三届中国-东北亚博览会27日在吉林长春闭幕。韩国贸易协会国际贸易通商研究院次长李沅锡日前接受新华社记者书面采访时表示，东北亚博览会为致力于开拓中国市场、同时想要进口中国优质商品的东北亚地区企业提供了重要交流窗口和平台。

“东北亚博览会作为综合性博览会，比行业博览会规模更大，有利于促进各行业之间的交流。”李沅锡说。此外，东北亚博览会从成立之初就着眼于加强中国、韩国、日本、朝鲜、蒙古国和俄罗斯六国经贸交流，使其具有“既广又专”的特点，这也是东北亚博览会的优势。

李沅锡表示，当前，新冠疫情仍在全球肆虐，带来前所未有的挑战。在这一背景下，东北亚博览会如期举办，打开促进东北亚地区经济交流的一扇窗，传递出共同发展的积极信号。

“在后疫情时代，在网上展馆建设、视频体验参展产品及远程洽谈等方面，东北亚博览会做出的种种努力令人印象深刻。”他说。

虽然疫情给世界经济带来沉重打击，但中韩经贸合作克服困难、实现逆势增长，成为东北亚经济合作中的亮点。李沅锡表示，在疫情十分严重的2020年，韩国对华出口降幅显著低于韩国总出口降幅，韩国自中国进口则在韩国总进口下降的情况下实现增长。“今年，韩国对华出口和进口进一步呈现良好势头。”

“这足以证明，在饱受疫情打击的韩国贸易乃至韩国经济中，韩中贸易作为有力支柱之一，发挥了重要作用。”他说。

李沅锡表示，受疫情影响，贸易保护主义有所抬头。韩中两国同为制造业强国，应进一步加强合作，在多边框架下共同推动全球贸易复苏。

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