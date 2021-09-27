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土耳其有意从俄购买第二批S-400防空导弹系统

2021年09月27日14:36 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔9月26日电 土耳其总统埃尔多安26日说，土耳其打算从俄罗斯购买第二批S-400防空导弹系统。

　　在美国哥伦比亚广播公司26日播出的《面向全国》电视节目中，埃尔多安对记者说：“在未来，没人能干涉我们从哪个国家获得什么样的防御系统……我们是唯一能做出决定的人。”被问及土耳其是否会购买更多S-400防空导弹系统时，他回答“当然，当然是的”。

　　美国国务院一名发言人被问及埃尔多安上述言论时说，美国敦促土耳其不要保留S-400系统，并避免购买任何其他俄罗斯军事装备。从俄采购任何新的重大武器将可能触发新制裁。

　　土耳其2017年与俄罗斯签订购买S-400防空导弹系统的合同。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制导弹系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及其盟国的F-35战机。俄方于2019年7月开始向土方交付S-400系统，美方随后宣布停止土方参与F-35战机项目的资格，并制裁土耳其国防工业部门高级别官员。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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